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На Тернопільщині вандали осквернили пам'ятник жертвам Голокосту, - ВІДЕО

На меморіальному знаку намалювали червону свастику.
У п'ятницю, 24 березня, невідомі вандали осквернили пам'ятник жертвам Голокосту біля Тернополя.
На Тернопільщині вандали осквернили пам Фото: facebook.com/mdt1540

Фотографії пам'ятника, який розташований у селі Петрики, опублікував місцевий краєзнавець Тарас Циклиняк у Facebook.

На меморіальному знаку червоною фарбою намалювали свастику і букви СС.
 

Нагадаємо, у Києві невідомі облили червоною фарбою пам'ятник Олені Телізі, який було відкрито у "Бабиному Яру" наприкінці лютого.

Згодом стало відомо, що минулої ночі невідомі облили червоною фарбою й пам'ятник князеві Володимиру Великому в Києві.

Варто додати,  у Варшаві вандали осквернили Центральне військове кладовище-мавзолей воїнів Червоної армії.

 
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24 03 2017 14:36
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