CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ п'ятницю, 24 березня, невідомі вандали осквернили пам'ятник жертвам Голокосту біля Тернополя.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Тернопільщині вандали осквернили пам'ятник жертвам Голокосту, - ВІДЕО
На меморіальному знаку намалювали червону свастику.
Фото: facebook.com/mdt1540
Фотографії пам'ятника, який розташований у селі Петрики, опублікував місцевий краєзнавець Тарас Циклиняк у Facebook.
На меморіальному знаку червоною фарбою намалювали свастику і букви СС.
Нагадаємо, у Києві невідомі облили червоною фарбою пам'ятник Олені Телізі, який було відкрито у "Бабиному Яру" наприкінці лютого.
Згодом стало відомо, що минулої ночі невідомі облили червоною фарбою й пам'ятник князеві Володимиру Великому в Києві.
Варто додати, у Варшаві вандали осквернили Центральне військове кладовище-мавзолей воїнів Червоної армії.
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24 03 2017 14:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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