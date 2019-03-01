Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Тернопільщині внаслідок вибуху гранати в будинку постраждали п'ятеро людей

Серед них - підлітки
У селі Колодіївка Тернопільської області в нежитловому будинку, де сиділа компанія, вибухнула граната, унаслідок чого постраждали п’ятеро людей.
На Тернопільщині внаслідок вибуху гранати в будинку постраждали п Фото: tp.npu.gov.ua

Їх госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості, інформує прес-служба Нацполіції у Тернопільській області.

За даними поліції, двоє дівчат і четверо хлопців від 15 до 24 років відзначали в будинку новий рік. 2 січня вони вирішили зібратися знову, один з друзів не прийшов, а 24-річний хлопець приніс із собою гранату й поставив на стіл. Одна з дівчат, одинадцятикласниця, хотіла оглянути боєприпас, однак випадково зачепила чеку і граната вибухнула.


Фото: tp.npu.gov.ua

Постраждалі отримали травми очей, хімічні опіки, переломи, розриви барабанних перетинок, рвані рани різних частин тіла. Стан трьох постраждалих стабільний, двоє знаходяться в реанімації.

Поліція з’ясовує, звідки у хлопця взявся боєприпас.

Нагадаємо, в одному з гуртожитків Тернополя під час вибуху гранати одна особа загинула, двоє отримали травми.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 01 2019 13:11
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.