На Тернопільщині внаслідок вибуху гранати в будинку постраждали п'ятеро людей
Їх госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості, інформує прес-служба Нацполіції у Тернопільській області.
За даними поліції, двоє дівчат і четверо хлопців від 15 до 24 років відзначали в будинку новий рік. 2 січня вони вирішили зібратися знову, один з друзів не прийшов, а 24-річний хлопець приніс із собою гранату й поставив на стіл. Одна з дівчат, одинадцятикласниця, хотіла оглянути боєприпас, однак випадково зачепила чеку і граната вибухнула.
Фото: tp.npu.gov.ua
Постраждалі отримали травми очей, хімічні опіки, переломи, розриви барабанних перетинок, рвані рани різних частин тіла. Стан трьох постраждалих стабільний, двоє знаходяться в реанімації.
Поліція з’ясовує, звідки у хлопця взявся боєприпас.
Нагадаємо, в одному з гуртожитків Тернополя під час вибуху гранати одна особа загинула, двоє отримали травми.
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