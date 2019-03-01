На Тернопільщині внаслідок вибуху гранати в будинку постраждали п'ятеро людей

У селі Колодіївка Тернопільської області в нежитловому будинку, де сиділа компанія, вибухнула граната, унаслідок чого постраждали п’ятеро людей.

Їх госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості, інформує прес-служба Нацполіції у Тернопільській області.

За даними поліції, двоє дівчат і четверо хлопців від 15 до 24 років відзначали в будинку новий рік. 2 січня вони вирішили зібратися знову, один з друзів не прийшов, а 24-річний хлопець приніс із собою гранату й поставив на стіл. Одна з дівчат, одинадцятикласниця, хотіла оглянути боєприпас, однак випадково зачепила чеку і граната вибухнула.



Фото: tp.npu.gov.ua

Постраждалі отримали травми очей, хімічні опіки, переломи, розриви барабанних перетинок, рвані рани різних частин тіла. Стан трьох постраждалих стабільний, двоє знаходяться в реанімації.

Поліція з’ясовує, звідки у хлопця взявся боєприпас.

Нагадаємо, в одному з гуртожитків Тернополя під час вибуху гранати одна особа загинула, двоє отримали травми.