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На Тернопільщині заборонили російськомовний культурний продукт

Заборона діє "до моменту повного припинення окупації територій України"
Тернопільська обласна рада запровадила мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту. Інформація про це з’явилася на сайті облради.
На Тернопільщині заборонили російськомовний культурний продукт Фото: з вільних джерел

Варто додати, що тексту документу на сайті облради немає. У регіоні заборонили використання російських творів у будь-якій формі. Заборона діє "до моменту повного припинення окупації територій України".

Водночас із нагоди 90-річчя створення Організації українських націоналістів 2019 рік на території області оголошений Роком ОУН.

Нагадаємо, що аналогічний мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту у вересні запровадила Львівська облрада, а у жовтні ­– Житомирська облрада. Органам місцевого самоврядування рекомендують ввести такі ж мораторії на рівні громад. Від цього рішення вже постраждав журнал "ШО" – дистриб’ютор попередив видавців, що більше у Львівській області часопис продаватися не зможе, бо частково друкується російською.

 

 
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08 11 2018 14:39
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