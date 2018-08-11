На Тернопільщині заборонили російськомовний культурний продукт
Варто додати, що тексту документу на сайті облради немає. У регіоні заборонили використання російських творів у будь-якій формі. Заборона діє "до моменту повного припинення окупації територій України".
Водночас із нагоди 90-річчя створення Організації українських націоналістів 2019 рік на території області оголошений Роком ОУН.
Нагадаємо, що аналогічний мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту у вересні запровадила Львівська облрада, а у жовтні – Житомирська облрада. Органам місцевого самоврядування рекомендують ввести такі ж мораторії на рівні громад. Від цього рішення вже постраждав журнал "ШО" – дистриб’ютор попередив видавців, що більше у Львівській області часопис продаватися не зможе, бо частково друкується російською.
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