CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києво-Печерській лаврі загорілася двоповерхова будівля, де проводилась реконструкція. Займання сталося в Лабораторному корпусі, переданому в безплатне користування УПЦ МП.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На території Києво-Печерської Лаври пожежа, - ФОТО ВІДЕО
Рятувальники продовжують гасити вогонь. Площа пожежі становить 200 квадратних метрів
"Горить двоповерхова будівля. За попередніми даними, сталося загоряння в одній із кімнат на другому поверсі з переходом на дах будинку", - розповіла "УНН" керівниця прес-служби управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій в Києві Світлана Водолага.
"На місці працює 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 44 чоловік особового складу", - зазначили в ДСНС.
Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua
Нагадаємо, раніше під час інвентаризації в Лаврі не знайшли вісім ікон, дерев'яну чашу і хрест.
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14 01 2019 17:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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