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На території Києво-Печерської Лаври пожежа, - ФОТО ВІДЕО

Рятувальники продовжують гасити вогонь. Площа пожежі становить 200 квадратних метрів
У Києво-Печерській лаврі загорілася двоповерхова будівля, де проводилась реконструкція. Займання сталося в Лабораторному корпусі, переданому в безплатне користування УПЦ МП.
На території Києво-Печерської Лаври пожежа, - ФОТО ВІДЕО

"Горить двоповерхова будівля. За попередніми даними, сталося загоряння в одній із кімнат на другому поверсі з переходом на дах будинку", - розповіла "УНН" керівниця прес-служби управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій в Києві Світлана Водолага.

"На місці працює 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 44 чоловік особового складу", - зазначили в ДСНС. 


Фото: dsns.gov.ua


Фото: dsns.gov.ua


Фото: dsns.gov.ua

Нагадаємо, раніше під час інвентаризації в Лаврі не знайшли вісім ікон, дерев'яну чашу і хрест.

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14 01 2019 17:56
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