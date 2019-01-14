На території Києво-Печерської Лаври пожежа, - ФОТО ВІДЕО

У Києво-Печерській лаврі загорілася двоповерхова будівля, де проводилась реконструкція. Займання сталося в Лабораторному корпусі, переданому в безплатне користування УПЦ МП.

"Горить двоповерхова будівля. За попередніми даними, сталося загоряння в одній із кімнат на другому поверсі з переходом на дах будинку", - розповіла "УНН" керівниця прес-служби управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій в Києві Світлана Водолага.

"На місці працює 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 44 чоловік особового складу", - зазначили в ДСНС.



Фото: dsns.gov.ua



Фото: dsns.gov.ua



Фото: dsns.gov.ua

Нагадаємо, раніше під час інвентаризації в Лаврі не знайшли вісім ікон, дерев'яну чашу і хрест.