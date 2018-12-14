На території Криму Росія додатково розмістила 100 бойових літаків нового типу
Також за словами Вадима Скібіцького, своє військове угруповання в Криму Росія посилила шістьма підводними човнами нового типу, які можуть бути озброєними ракетними комплексами “Калібр” з дальністю враження наземних цілей до 1500 кілометрів, повідомив представник Головного управління розвідки МО України Вадим Скібіцький в ефірі передачі “Крим. Реалії”.
Захист узбережжя Кримського півострова російські окупаційні війська посилили 16 бойовими установками ракетних комплексів “Бастіон” та “Бал”, що здатні вражати цілі майже у всій акваторії Чорного моря.
Нагадаємо, в РНБО зазначили, що загарбання України не є кінцевою метою РФ, а лише елементом підготовки до більш широкого наступу.
США продовжать збільшувати запаси ядерної зброї, поки Російська Федерація і КНР не змінять свою лінію поведінки.
За словами, постійного представника України при ООН Володимира Єльченка, Російська Федерація продовжує готувати військову інфраструктуру в окупованому Криму для розміщення ядерної зброї.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Bohemian Rhapsody визнали найпопулярнішою піснею XX століття
- ФОТО Світ диких тварин в об'єктиві фінського фотографа
- ВІДЕО З'явився тизер останнього сезону "Гри престолів"
- Вітаміни для душі. Катерина Єгорушкіна про казкотерапію для дітей і дорослих"Персонажі моїх книг розселені на особливій карті, яка існує лише в моїй голові: вони мають свої світи, домівки, кольори, вулиці..."
- Історія бійця 72 ОМБр, який після поранення на війні зайнявся розведенням овець"Немає нічого неможливого, є тільки лінь та жалість до самого себе"