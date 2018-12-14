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На території Криму Росія додатково розмістила 100 бойових літаків нового типу

Також РФ посилила військову присутність на півострові підводними човнами та ракетними комплексами
На території окупованого Криму Росія додатково розмістила 100 бойових літаків нового типу Су-27 та Су-30, які здатні діяти на всій глибині чорноморського регіону та майже всій території України.
На території Криму Росія додатково розмістила 100 бойових літаків нового типу Фото: bdnews24.com

Також за словами Вадима Скібіцького, своє військове угруповання в Криму Росія посилила шістьма підводними човнами нового типу, які можуть бути озброєними ракетними комплексами “Калібр” з дальністю враження наземних цілей до 1500 кілометрів, повідомив представник Головного управління розвідки МО України Вадим Скібіцький в ефірі передачі “Крим. Реалії”.

Захист узбережжя Кримського півострова російські окупаційні війська посилили 16 бойовими установками ракетних комплексів “Бастіон” та “Бал”, що здатні вражати цілі майже у всій акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, в РНБО зазначили, що загарбання України не є кінцевою метою РФ, а лише елементом підготовки до більш широкого наступу.

США продовжать збільшувати запаси ядерної зброї, поки Російська Федерація і КНР не змінять свою лінію поведінки.

За словами, постійного представника України при ООН Володимира Єльченка, Російська Федерація продовжує готувати військову інфраструктуру в окупованому Криму для розміщення ядерної зброї.

 

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14 12 2018 12:53
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