На території ОРДО біля автомобіля ОБСЄ прогриміли два вибухи від 82‑мм мінометних мін
Перебуваючи на автодорозі Т0519 на західній околиці підконтрольного терористичній організації "ДНР" с. Пікузи (кол. Комінтернове, 23 км на північний схід від Маріуполя), патруль СММ у складі шістьох спостерігачів та двох автомобілів здійснював моніторинг дотримання режиму припинення вогню для проведення ремонтних робіт на газопроводах, пошкоджених у результаті обстрілу 8 березня, йдеться в оперативному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.
П’ять спостерігачів перебували у двох автомобілях СММ, припаркованих за 20 м один від одного, а один спостерігач стояв неподалік. Зазначається, що автомобілі СММ були припарковані за 60–80 м на схід від передового блокпоста "ДНР".
"О 13:52 патруль Місії почув свистячий звук, після чого відбувся удар приблизно за 30 м на північ від автомобілів СММ. Почувши свист, шостий член патруля повернувся до свого автомобіля. Орієнтовно через 6–10 секунд спостерігачі почули другий удар також за 30 м від автомобілів СММ. Снаряд розірвався на присадибній ділянці з південно‑західного боку будинку, розташованого приблизно за 40–50 м на північний схід від блокпоста "ДНР", - повідомили в місії.
Автомобілі СММ накрило ґрунтом, що розлетівся у результаті другого вибуху снаряда при ударі об землю. Спостерігачі відчули ударну хвилю від обох вибухів.
"За їхньою оцінкою, обидва вибухи були спричинені розривами 82‑мм мінометних мін. Вони бачили 4–5 місцевих жителів, що лежали на землі, а також приблизно шістьох озброєних членів "ДНР", які ховалися в окопах біля блокпоста", - йдеться у звіті.
Після двох вибухів патруль СММ негайно залишив цей район. Ніхто зі спостерігачів не постраждав. Автомобілі Місії не було пошкоджено.
Нагадаємо, моніторингова місія ОБСЄ скаржиться, що терористи ОРДЛО 4-5 березня не пропустили спостерігачів СММ до кількох об'єктів на окупованих територіях Донбасу.
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