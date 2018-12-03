ПОЛІТИКА НОВИНИПоліція Великої Британії розслідує появу на території парламенту пакету з підозрілою речовиною, через що будівля оточена.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На території парламенту Британії виявили підозрілий пакунок
Двох людей доправили до госпіталю з міркувань безпеки
Фото:ivtour.com.ua
Про це Reuters повідомила представниця парламенту.
Двох людей доправили до госпіталю з міркувань безпеки.
Підозрілу речовину виявили в пакунку в одній із будівель. Однак, про що саме йдеться, наразі невідомо.
Евакуацію будівлі не проводили.
Британське агентство нагадує, що минулого місяця поліція розслідувала появу пакету з білим порошком, відісланий в один з кабінетів парламенту, який пізніше виявився нешкідливим.
Нагадаємо, у січні болгарське представництво в ЄС в Брюсселі евакуювали через анонімне повідомлення про бомбу.
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12 03 2018 18:11 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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