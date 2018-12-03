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ПОЛІТИКА НОВИНИ

На території парламенту Британії виявили підозрілий пакунок

Двох людей доправили до госпіталю з міркувань безпеки
Поліція Великої Британії розслідує появу на території парламенту пакету з підозрілою речовиною, через що будівля оточена.
На території парламенту Британії виявили підозрілий пакунок Фото:ivtour.com.ua

Про це Reuters повідомила представниця парламенту.

Двох людей доправили до госпіталю з міркувань безпеки.

Підозрілу речовину виявили в пакунку в одній із будівель. Однак, про що саме йдеться, наразі невідомо.

Евакуацію будівлі не проводили.

Британське агентство нагадує, що минулого місяця поліція розслідувала появу пакету з білим порошком, відісланий в один з кабінетів парламенту, який пізніше виявився нешкідливим.

Нагадаємо, у січні болгарське представництво в ЄС в Брюсселі евакуювали через анонімне повідомлення про бомбу.

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12 03 2018 18:11
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