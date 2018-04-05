На території проведення ООС працюватимуть пересувні пости поліції

На території Донецькій та Луганській областей розпочнуть роботу мобільні пересувні пости.

Це дасть змогу скоротити кількість стаціонарних блокпостів та водночас посилити поліцейську присутність у віддалених населених пунктах, повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв під час робочого візиту до Донецької області.

За словами Князєва, з початком операції об'єднаних сил поліція змінює формат функціонування блокпостів. Він зазначив, що вже найближчим часом правоохоронці прифронтових областей перейдуть до більш ефективної системи контролю – мобільні пересувні пости. Такі пересувні групи дозволять поліпшити роботу з протидії витоку зброї та вибухівки на території мирних областей.

"Ви несете найбільшу відповідальність за виток зброї, яку злочинці вивозять зі сходу країни. Потрібно відійти від тотальної перевірки вантажів. Нас цікавить тільки наявність заборонених речей. Вилучення однієї гранати – рятує кілька життів", – наголосив Сергій Князєв.



Фото: npu.gov.ua

Крім того, буде перебудована робота приданих сил, які прибувають в зазначені регіони.

Скорочення кількості стаціонарних блокпостів має дозволити поліцейським збільшити присутність у віддалених населених пунктах регіону.

"Питання поліцейської присутності є досить актуальним на території проведення операції Об'єднаних сил. ГРПП повинні постійно патрулювати на ввіреній території. Люди мають побачити поліцейських у кожному селі та селищі", – зазначив глава поліції.

Також він наголосив на позитивному досвіді роботи поліцейських станцій, які функціонують у селищах Миронівське та Очеретине, що під Авдіївкою.

"Ми готові підтримати поліцію Донецької та Луганської областей та скрізь, де є необхідність поліцейської присутності, відкривати поліцейські станції. І такі станції мають бути максимально наближені до населених пунктів на лінії розмежування", – зазначив глава Нацполіції.

Нагадаємо, Національна поліція оголосила набір до патрульної поліції автономної республіки Крим та міста Севастополь. Патрульні мають посилити превентивну роботу і працювати з громадянами на тій території, яка є доступною з урахуванням політичної і військової ситуації.