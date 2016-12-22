В України за 2016 рік зафіксовано 212 випадків терористичних проявів, - СБУ
"Ми - де-факто воююча країна. СБУ постійно блокує спроби диверсійних груп, підготовлених спецслужбами РФ, здійснити терористичні акти в районі проведення АТО і в мирних регіонах країни. За кожним рішенням про встановлення рівня загрози варто проводити ретельний аналіз ситуації. Такий підхід забезпечує ефективну координацію дій різних відомств. Можемо зробити обережний висновок: спільними зусиллями нам вдається тримати ситуацію під контролем. Наведу лише три цифри: в 2014 році на території нашої країни зафіксовано 1240 терористичних проявів різного характеру, в 2015 році - 865, в 2016 - 212. Тобто за три роки ми в шість разів знизили активність диверсантів", - повідомив Грицак, інформує Укрінформ.
Грицак додав, що ведеться робота по мінімізації ризиків терактів.
"Ми працюємо, щоб попередити терористичні загрози в будь-якому регіоні України. Ми працюємо, щоб наша Батьківщина не стала країною терористичної небезпеки. Це кропіткий процес, який передбачає взаємодію всіх силових відомств і громадськості, швидкість рішень, надійність дій", - зазначив глава СБУ.
Раніше в СБУ заявляли, що РФ готує провокації з метою організації дострокових парламентських виборів в Україні. Старт зазначених дій, як повідомили у відомстві, запланований на 15 листопада з всеукраїнської акції протесту банківських вкладників. За даними спецслужби, в подальшому, з 17 листопада, основний акцент протестних акцій буде зміщуватися на питання підвищення тарифів, і протест нібито повинен перерости у блокування урядових структур, розширення претензій і вимог до влади.
У СБУ розповідали, що мають документи, що свідчать про план дестабілізації ситуації в Україні в листопаді, який має назву "Шатун". За даними відомства, цю інформацію підтверджує, зокрема, листування, вилучена з поштової скриньки радника президента РФ Владислава Суркова.
Нагадаємо, що у російському ФСБ заявляють, що українські державні органи і радикальні організації "перейшли до активних дій з реалізації терористичних задумів" в окупованому Криму".
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