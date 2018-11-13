На території військового арсеналу в Ічні виявили безпілотник
Зазначається, що безпілотний літальний апарат знаходився на землі біля одного зі сховищ. Після попереднього огляду зовнішніх пошкоджень на ньому не виявлено. Безпілотник передали співробітникам Служби безпеки для проведення слідчих дій.
"Наголошуємо, що будь-які БПЛА над військовими частинами і розташуваннями військових підрозділів, а також над базами, складами і арсеналами або на підльоті до них будуть знешкоджені засобами РЕБ або збиті без попередження. Причетні до таких інцидентів особи затримуватимуться і притягуватимуться до відповідальності відповідно до законодавства України", - повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ.
Як відомо, вночі 9 жовтня на території 6-го арсеналу Міноборони у смт. Дружба (біля Ічні) сталися вибухи, що спричинили пожежу. У Генштабі ЗСУ запідозрили диверсію і повідомили, що склад підірвали у чотирьох різних місцях. Площа арсеналу - 682 га, в тому числі 402 га - технічна територія, на якій розташовані 128 місць зберігання боєприпасів. На арсеналі зберігалося 69,5 тис. тонн боєприпасів.
Рятувальники евакуювали із зони можливого ураження понад 12 тис. місцевих жителів. Загиблих і травмованих не було. Гасіння пожежі на арсеналі тривало два тижні.
Служба безпеки розглядає три версії події. Основна з них - диверсія з проникненням на територію складів диверсійної групи, друга - порушення правил пожежної безпеки або зберігання боєприпасів, і третя - навмисний підпал або підрив для приховування нестачі боєприпасів.
У прокуратурі заявили, що вибухи спровокувала диверсія. 16 жовтня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що у кримінальних справах про вибухи на складах наразі немає жодного обвинуваченого.
Нагадаємо, що Апеляційний адмінсуд Харкова підтвердив поновлення на посаді підполковника Сергія Кравченка, начальника арсеналу у Балаклії, якого звільнили за службову невідповідність після пожежі на складах минулого року.
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