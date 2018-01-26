На тілі Ноздровської виявлені сліди ДНК не тільки підозрюваного, - Луценко
"Неправда, що фізичний стан підозрюваного не давав йому можливості перенести труп одному. Але все ж ми розробляємо версію, що там був ще хтось. Тим більше, що під іншими нігтями загиблої є сліди ще ДНК, чию приналежність встановлюємо", - повідомив генпрокурор Юрій Луценко в інтерв'ю газеті "Сегодня".
У той же час генпрокурор зазначив, що сліди ДНК, раніше знайдені на ножі і під нігтями вбитої, збігаються із зразками Россошанського. Луценко стверджує, що сам затриманий дав свідчення щодо обставин злочину.
За словами генпрокурора, на даний момент триває експертиза, яка встановлює, чи є знайдений на місці злочину попіл залишками одягу Ноздровської.
Зазначимо, підозрюваний у вбивстві юристки Ірини Ноздровської Юрій Россошанський, який раніше визнав провину, тепер каже, що тоді обмовив себе, взявши чужу провину.
Ірина Ноздровська зникла 29 грудня. Через два дні, 1 січня, її тіло знайшли у водоймі біля с. Демидів Вишгородського району Київської області.
Нагадаємо, Россошанський в суді погодився з пред'явленою підозрою у вбивстві Ноздровської.
Суд ухвалив рішення заарештувати його.
Раніше дружина підозрюваного розповіла, що затриманий за підозрою в убивстві юриста Ірини Ноздровської Юрій Россошанський залишив рідним записку, в якій говорить про готовність узяти провину на себе через "цькування", яке, на його думку, було організовано стосовно його сина та сім'ї.
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