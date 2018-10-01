На тілі Ноздровської знайшли сліди ДНК Россошанського-старшого

"Він сказав: "Не каюсь і ніколи каятися не буду. А провину я свою визнаю"

Перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін заявив, що на тілі убитої юристки Ірини Ноздровської були виявлені сліди ДНК Юрія Россошанського, який зараз перебуває в СІЗО за підозрою в скоєнні злочину.

Крім того, Аброськін стверджує, що Россошанський дав свідчення.

"Він мені сказав: "Не каюсь і ніколи каятися не буду. А провину я свою визнаю". І провина його доведена не тільки технічно, не тільки показами свідків, а буквально вчора отримали результати перших експертиз. Їх було призначено більше 70, і перші результати вже є. Вчора вони вже були в суді, результати експертизи ДНК. На потерпілій були виявлені частинки, які належать підозрюваному", - повідомив поліцейський на брифінгу в понеділок.

Нагадаємо, Россошанський в суді погодився з пред'явленою підозрою у вбивстві Ноздровської.

Суд ухвалив рішення заарештувати його.

Підозрюваний у вбивстві правозахисницi i юриста Iрини Ноздровської Юрiй Россошанський заявив, що визнає підозру і додав, що на нього не чинили тиск.