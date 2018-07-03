На Трампа і його адвоката позивається порноакторка

У позові сказано, що Кліффорд і Трамп в 2006-2007 роки перебували в інтимних відносинах

Порноактриса Стефані Кліффорд (псевдонім Стормі Деніелс) подала позов до президента США Дональда Трампа і його юристів з метою анулювати угоду про нерозголошення, укладену в 2016 році.

У позові сказано, що Кліффорд і Трамп в 2006-2007 роки перебували в інтимних відносинах. Восени 2016 року після публікації плівки з образливими висловлюваннями Трампа про жінок Кліффорд вирішила, як і кілька інших жінок, розповісти ЗМІ про свої стосунки з кандидатом в президенти. Адвокат Трампа Майкл Коен зв'язався з нею і запропонував укласти угоду про нерозголошення, заплативши 130 тисяч доларів за мовчання. Про це повідомляє The Los Angeles Times.

За твердженням Кліффорд, в результаті вона і Коен підписали угоду, але Трамп цього не зробив - на думку позивачки, щоб при необхідності заявити, що йому про угоду невідомо.

Кліффорд вважає, що без підпису Трампа угода не має сили. У позові також сказано, що після того, як інформація про угоду потрапила в ЗМІ, Коен залякував її та намагався змусити її мовчати.

Видання The Daily Beast повідомило, що про зв'язок Кліффорд з Трампом розповідала її подруга, порноактриса Алана Еванс.

У коментарі газеті Коен заявив, що і Трамп, і Кліффорд заперечують існування зв'язку між ними.