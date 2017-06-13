На Трампа подали в суд генпрокурори двох штатів

Це перший випадок, коли позов подається державними органами

Генпрокурори Вашингтона (Федеральний округ Колумбія) і штату Меріленд подали в суд на президента США Дональда Трампа.

Генпрокурори вважають, що Трамп порушує статтю Конституції, яка забороняє держчиновникам приймати подарунки і винагороду від іноземних держав.

Обидва генпрокурора є членами Демократичної партії, кандидат від якої Хілларі Клінтон програла президентські вибори Трампу. Про це повідомляє DW з посиланням на The Washington Post.

Аналогічний позов вже був поданий проти Трампа в січні неурядовою організацією з питань етики. Це перший випадок, коли позов подається державними органами.

Ставши президентом, Трамп передав контроль над своїм бізнесом старшим синам, а не продав у запобіганні конфліктів інтересів. На думку генпрокурора Меріленда Брайана Фроша, це пов'язано з тим, що Трамп не бажає відокремити особисті інтереси від президентських обов'язків. При цьому генпрокурор зазначив, що в конституції ясно сказано - "президент повинен ставити інтереси країни вище за особисті".

Нагадаємо, демократ палати представників США Ел Грін незабаром запустить офіційну спробу імпічменту президента США Дональда Трампа.

Зазначимо, у США щонайменше десять органів місцевого самоврядування звернулись з офіційним запитом до законодавців у Конгресі, щоб розпочати процедуру імпічменту американського президента Дональда Трампа.