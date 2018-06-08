На трасі біля Болоньї прогримів потужний вибух, є поранені, - ОНОВЛЕНО
Очевидці повідомляють про декілька вибухів, які супроводжувалися стовпом вогню і диму. Фото і відео пожежі на трасі активно поширюють у соцмережах, повідомляє La Repubblica, інформує "Європейська правда".
Sembra Kabul ma è #Bologna adesso. pic.twitter.com/z78Vjhmnqu— Matteo Brunamonti (@matt_brunamonti) 6 серпня 2018 р.
За окремими даними, вибух стався поблизу аеропорту. Вогонь пожежі поширився на автомобілі у найближчих дилерських центрах.
В результаті серії вибухів є постраждалі, на місце направлені карети швидкої допомоги, пожежні машини і вертоліт.
Рух трасою, на якій стався вибух, перекрили в обох напрямках.
Оновлення:
Щонайменше 20 людей дістали поранення, повідомляє Rai News.
На місце події прибули рятувальники, до гасіння пожежі залучили гелікоптери. Наразі магістраль біля летовища закрита.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Києві невідомі в балаклавах поранили каменем пасажира міської електрички, - ВІДЕО
- ФОТО Сотні мігрантів штурмували кордон в іспанській Сеуті: 150 постраждалих, - ФОТО
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- Кримський татарин Аслан: Я ще відкрию чебуречну на Ай-Петрі із прапором Правого сектору"Хайтарма" - означає "повернення". Важкий шлях додому. Саме так назвав свій заклад на Нивках Аслан Місіратов. Хайтарма – це справжній куточок кримсько-татарської кухні
- Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-МогилиСпочатку він став волонтером на Майдані і в Криму, хоч і не збирався. Потім потрапив на війну добровольцем, туди, де були найжорсткіші бої. Після цього, його мобілізували і він відслужив ще більше року. А зараз колишній киянин розвиває місто Дніпро