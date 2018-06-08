Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На трасі біля Болоньї прогримів потужний вибух, є поранені, - ОНОВЛЕНО

Точна кількість постраждалих поки не наводиться
На кільцевій трасі поблизу італійського міста Болонья вибухнула вантажівка, яка, ймовірно, перевозила горючі матеріали.
На трасі біля Болоньї прогримів потужний вибух, є поранені, - ОНОВЛЕНО Фото: bologna.repubblica.it

Очевидці повідомляють про декілька вибухів, які супроводжувалися стовпом вогню і диму. Фото і відео пожежі на трасі активно поширюють у соцмережах, повідомляє La Repubblica, інформує "Європейська правда".

 

За окремими даними, вибух стався поблизу аеропорту. Вогонь пожежі поширився на автомобілі у найближчих дилерських центрах.

В результаті серії вибухів є постраждалі, на місце направлені карети швидкої допомоги, пожежні машини і вертоліт. 

Рух трасою, на якій стався вибух, перекрили в обох напрямках.

Оновлення:

Щонайменше 20 людей дістали поранення, повідомляє Rai News.

На місце події прибули рятувальники, до гасіння пожежі залучили гелікоптери. Наразі магістраль біля летовища закрита.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 08 2018 16:46
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Кримський татарин Аслан: Я ще відкрию чебуречну на Ай-Петрі із прапором Правого сектору

Кримський татарин Аслан: Я ще відкрию чебуречну на Ай-Петрі із прапором Правого сектору

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.