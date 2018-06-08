На трасі біля Болоньї прогримів потужний вибух, є поранені, - ОНОВЛЕНО

Точна кількість постраждалих поки не наводиться

На кільцевій трасі поблизу італійського міста Болонья вибухнула вантажівка, яка, ймовірно, перевозила горючі матеріали.

Очевидці повідомляють про декілька вибухів, які супроводжувалися стовпом вогню і диму. Фото і відео пожежі на трасі активно поширюють у соцмережах, повідомляє La Repubblica, інформує "Європейська правда".

За окремими даними, вибух стався поблизу аеропорту. Вогонь пожежі поширився на автомобілі у найближчих дилерських центрах.

В результаті серії вибухів є постраждалі, на місце направлені карети швидкої допомоги, пожежні машини і вертоліт.

Рух трасою, на якій стався вибух, перекрили в обох напрямках.

Оновлення:

Щонайменше 20 людей дістали поранення, повідомляє Rai News.

На місце події прибули рятувальники, до гасіння пожежі залучили гелікоптери. Наразі магістраль біля летовища закрита.