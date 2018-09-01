На трасі Київ-Чернігів перекинувся автомобіль через новий острівець безпеки
Про інцидент на своїй сторінці у Facebook розповів користувач мережі Павло Грищенко.
Як видно з опублікованого відео, автомобіль перекинувся через новий острівець безпеки, який встановили кілька тижнів тому.
За словами Павла Грищенка, біля цього місця вся проїжджа частина засіяна уламками автомобілів.
"Цей острівець створений для зменшення ДТП, але за фактом - навпаки! Тим більше, хто знає цю перешкоду - її об'їде і на високій швидкості і по "зустрічній", - повідомляє користувач мережі.
Водночас на відео також помітно попереджувальні знаки, які є перед острівцем безпеки.
Нагадаємо, що Державне агентство автомобільних доріг "Укравтодор" 19 липня відкрило перший в Україні комплекс примусового вповільнення трафіка на в'їзді в населений пункт. Він з'явився в місті Лохвиця Полтавської області.
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