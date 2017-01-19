П'ять вантажівок зі львівським сміттям спіймали на трасі Київ-Чоп

У патрульній поліції Дніпра підтвердили, що їм відомо про ці вантажівки

Упродовж середи на трасі Київ - Чоп патрульні поліцейські зупинили п'ять вантажівок, які перевозили львівське сміття.

Про це розповіла прес-офіцера патрульної поліції міста Житомир Діна Корчевна, інформує "Укрінформ".

Зокрема, за її словами, на 128 км автодороги Київ-Чоп за порушення правил дорожнього руху екіпаж патрульної поліції зупинив дві вантажівки, які рухалися вбік Києва.

"Перевіряючи у водіїв документи, патрульні виявили ознаки фальсифікації у товарно-транспортних накладних: не була вказана серія, а вантаж, який перевозився, узагалі фігурував як вторинна сировина", – зазначила прес-офіцер.

Оглянувши вміст контейнерів, патрульні виявили побутові відходи.

"Слідчі склали акт обстеження території та відповідні матеріали за статтею 48 закону України "Про автомобільний транспорт" щодо невідповідності заповнення товарно-транспортної накладної. Санкція цієї статті передбачає 1700 грн штрафу", – зазначає Корчевна.

"Патрульні поліцейські супроводили до кордону з Київською областю, звідки їх далі супроводжували вже київські патрульні поліцейські. Тобто нашим завданням було вивезти ці автомобілі, супроводити з Житомирської області, аби не допустити викидання сміття в околишніх населених пунктах", – додала вона.

Схожий випадок стався у пункті пропуску "Кочерів", де патрульні Житомирщини зупинили ще один автомобіль DAF.

У документах цього водія як місце відправлення також вказувалося місто Львів, а місцем відвантаження – Дніпропетровська область, але був зазначений уже інший перевізник.

Після обіду патрульні зупинили на трасі Київ - Чоп ще дві вантажівки зі львівським сміттям.

"Загалом за день було виявлено п'ять вантажівок зі львівськими номерами, водії яких підтвердили, що є жителями міста Львова і не заперечували, що перевозять саме сміття. Проте від детальних коментарів відмовлялися", – каже Корчевна.

Так само водії не пристали на пропозицію патрульних сфотографувати місце відвантаження відходів, коли дістануться пункту призначення, та відправити патрульним відповідні фотопідтвердження.

За її словами, у патрульній поліції Дніпра підтвердили, що їм відомо про ці вантажівки, які нібито прямують на відвантаження до Дніпропетровської області, проте уточнили, що знають про факти скидання сміття в інших областях.

Нагадаємо, що мер Львова повідомив, що у місті склалися передумови для виникнення надзвичайної екологічної ситуації.