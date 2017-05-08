На трасі Київ-Чоп загинув мотоцикліст

Затор по трасі Київ-Чоп довжиною в декілька кілометрів

Траса Київ-Чоп на Львівщині заблокована через ДТП, внаслідок якої загинув мотоцикліст.

ДТП сталася поблизу села Пісочна, близько 11:30. За словами представників поліції, мотоцикліст зіткнувся з легковиком, а далі його відкинуло під фуру.

“Щойно поліцейські прибрали тіло і фуру. Пустили потік авто в обидва боки”, - повідомила кореспондентка Громадського.

Станом на 14:35 автомобілі пропускали тільки по одній смузі. Загальна довжина затору становить майже 10 кілометрів. Аварія затримує рух на трасі приблизно на годину.

Нагадаємо, сьогодні 5 серпня колишній народний депутат від Партії регіонів Ірина Бережна загинула в автокатастрофі.