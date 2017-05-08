CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТраса Київ-Чоп на Львівщині заблокована через ДТП, внаслідок якої загинув мотоцикліст.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На трасі Київ-Чоп загинув мотоцикліст
Затор по трасі Київ-Чоп довжиною в декілька кілометрів
Фото: Тетяна Пушнова/Громадське
ДТП сталася поблизу села Пісочна, близько 11:30. За словами представників поліції, мотоцикліст зіткнувся з легковиком, а далі його відкинуло під фуру.
“Щойно поліцейські прибрали тіло і фуру. Пустили потік авто в обидва боки”, - повідомила кореспондентка Громадського.
Станом на 14:35 автомобілі пропускали тільки по одній смузі. Загальна довжина затору становить майже 10 кілометрів. Аварія затримує рух на трасі приблизно на годину.
Нагадаємо, сьогодні 5 серпня колишній народний депутат від Партії регіонів Ірина Бережна загинула в автокатастрофі.
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05 08 2017 16:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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