Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На трасі Київ-Чоп загинув мотоцикліст

Затор по трасі Київ-Чоп довжиною в декілька кілометрів
Траса Київ-Чоп на Львівщині заблокована через ДТП, внаслідок якої загинув мотоцикліст.
На трасі Київ-Чоп загинув мотоцикліст Фото: Тетяна Пушнова/Громадське

ДТП сталася поблизу села Пісочна, близько 11:30. За словами представників поліції, мотоцикліст зіткнувся з легковиком, а далі його відкинуло під фуру.

“Щойно поліцейські прибрали тіло і фуру. Пустили потік авто в обидва боки”, - повідомила кореспондентка Громадського.

Станом на 14:35 автомобілі пропускали тільки по одній смузі. Загальна довжина затору становить майже 10 кілометрів. Аварія затримує рух на трасі приблизно на годину.

Нагадаємо, сьогодні 5 серпня колишній народний депутат від Партії регіонів Ірина Бережна загинула в автокатастрофі.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 08 2017 16:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.