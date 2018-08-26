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На трасі Львів-Ужгород автомобіль злетів з моста в річку

Постраждала сім'я з трьох осіб
На дорозі Львів-Ужгород водій автомобіля Skoda Octavia не впорався з керуванням і злетів з моста в річку Топільнянка.
На трасі Львів-Ужгород автомобіль злетів з моста в річку Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Інцидент стався в суботу, 25 серпня, близько 15.00 в с. Стрілки Старосамбірського району. Постраждала сім'я з трьох осіб, повідомляє Нацполіція області.

"39-річного водія автомобіля госпіталізували із закритим переломом правої стегнової кістки, відкритим переломом лівої гомілки та закритою черепно-мозковою травмою. У хірургічне відділення Старосамбірської лікарні із закритою черепно-мозковою травмою госпіталізували 5-річну дитину, яка їхала в автомобілі. Інша пасажирка - 34-річна жінка отримала в результаті ДТП тільки перелом носа і рвану рану брови", - йдеться у повідомленні.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Максимальне покарання, передбачене статтею, - обмеження волі до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами або без такого.

Нагадаємо, що на Луганщині сталася ДТП, у результаті якої одна людина загинула, ще четверо отримали тілесні ушкодження.

 

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26 08 2018 17:50
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