На трасі Львів-Ужгород автомобіль злетів з моста в річку
Інцидент стався в суботу, 25 серпня, близько 15.00 в с. Стрілки Старосамбірського району. Постраждала сім'я з трьох осіб, повідомляє Нацполіція області.
"39-річного водія автомобіля госпіталізували із закритим переломом правої стегнової кістки, відкритим переломом лівої гомілки та закритою черепно-мозковою травмою. У хірургічне відділення Старосамбірської лікарні із закритою черепно-мозковою травмою госпіталізували 5-річну дитину, яка їхала в автомобілі. Інша пасажирка - 34-річна жінка отримала в результаті ДТП тільки перелом носа і рвану рану брови", - йдеться у повідомленні.
За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Максимальне покарання, передбачене статтею, - обмеження волі до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами або без такого.
Нагадаємо, що на Луганщині сталася ДТП, у результаті якої одна людина загинула, ще четверо отримали тілесні ушкодження.
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