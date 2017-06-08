На трасі під Миколаєвом невідомі з пістолетом та ножем напали на автомобіль, – ВІДЕО

У неділю ввечері, 6 серпня, на трасі під Миколаєвом невідомі відкрили стрілянину, поранивши двох людей, після чого зникли.

Про це повідомляє сайт 0512.

Автомобіль рухався в бік Миколаєва. У районі заміського комплексу "Балдіно" водій помітив, що двоє невідомих хлопців вийшли на трасу, перекрили дорогу і намагалися кинутися під машину. Чоловік зупинив авто, вийшов з нього і зробив зауваження.

У відповідь один з хлопців дістав ніж і кілька разів ударив водія.

Водій стверджує, що невідомі хлопці були у стані алкогольного сп'яніння.

На допомогу постраждалому вибіг пасажир автомобіля. Другий хлопець при цьому дістав травматичний пістолет і вистрілив кілька разів у пасажира, а потім й у водія.

Після цього нападники втекли в поле. Їм вдалося сховатися до приїзду поліції.

Унаслідок нападу пасажир автомобіля і водій отримали травми. "Швидка" доправила їх до лікарні.

На місці події працює поліція. Ведуться пошуки зловмисників. Обставини з'ясовуються.

Нагадаємо, в південно-східній Нігерії у неділю вранці озброєні бойовики розстріляли парафіян католицької церкви.

У ніч на 3 серпня невідомі кинули гранату в приватний двір у Веселинівському районі Миколаївської області.