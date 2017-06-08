На трасі під Миколаєвом невідомі з пістолетом та ножем напали на автомобіль, – ВІДЕО
Про це повідомляє сайт 0512.
Автомобіль рухався в бік Миколаєва. У районі заміського комплексу "Балдіно" водій помітив, що двоє невідомих хлопців вийшли на трасу, перекрили дорогу і намагалися кинутися під машину. Чоловік зупинив авто, вийшов з нього і зробив зауваження.
У відповідь один з хлопців дістав ніж і кілька разів ударив водія.
Водій стверджує, що невідомі хлопці були у стані алкогольного сп'яніння.
На допомогу постраждалому вибіг пасажир автомобіля. Другий хлопець при цьому дістав травматичний пістолет і вистрілив кілька разів у пасажира, а потім й у водія.
Після цього нападники втекли в поле. Їм вдалося сховатися до приїзду поліції.
Унаслідок нападу пасажир автомобіля і водій отримали травми. "Швидка" доправила їх до лікарні.
На місці події працює поліція. Ведуться пошуки зловмисників. Обставини з'ясовуються.
Нагадаємо, в південно-східній Нігерії у неділю вранці озброєні бойовики розстріляли парафіян католицької церкви.
У ніч на 3 серпня невідомі кинули гранату в приватний двір у Веселинівському районі Миколаївської області.
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