Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На трасі під Миколаєвом невідомі з пістолетом та ножем напали на автомобіль, – ВІДЕО

Водій і пасажир авто постраждали
У неділю ввечері, 6 серпня, на трасі під Миколаєвом невідомі відкрили стрілянину, поранивши двох людей, після чого зникли.
На трасі під Миколаєвом невідомі з пістолетом та ножем напали на автомобіль, – ВІДЕО Фото: 0512.com.ua

Про це повідомляє сайт 0512.

Автомобіль рухався в бік Миколаєва. У районі заміського комплексу "Балдіно" водій помітив, що двоє невідомих хлопців вийшли на трасу, перекрили дорогу і намагалися кинутися під машину. Чоловік зупинив авто, вийшов з нього і зробив зауваження.

У відповідь один з хлопців дістав ніж і кілька разів ударив водія.

Водій стверджує, що невідомі хлопці були у стані алкогольного сп'яніння.

На допомогу постраждалому вибіг пасажир автомобіля. Другий хлопець при цьому дістав травматичний пістолет і вистрілив кілька разів у пасажира, а потім й у водія.

Після цього нападники втекли в поле. Їм вдалося сховатися до приїзду поліції.

Унаслідок нападу пасажир автомобіля і водій отримали травми. "Швидка" доправила їх до лікарні.

На місці події працює поліція. Ведуться пошуки зловмисників. Обставини з'ясовуються.

Нагадаємо, в південно-східній Нігерії у неділю вранці озброєні бойовики розстріляли парафіян католицької церкви.

У ніч на 3 серпня невідомі кинули гранату в приватний двір у Веселинівському районі Миколаївської області.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 08 2017 23:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.