CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Запорізькій області чоловік стріляв у проїжджі повз автівки з мисливської рушниці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На трасі Запорізької області чоловік стріляв по авто: постраждали жінка та дитина
Їхньому життю нічого не загрожує
Фото: ednist.info
Мешканець Охримівки 1991 року народження стріляв з рушниці на трасі "Кирилівка-Мелітополь", в районі села Шелюги, повідомляє прес-служба поліції Запорізької області.
Цим шляхом авто їздять на морський курорт "Кирилівка".
Чоловік викрав гладкоствольну мисливську рушницю з гаража односельця. Йому повідомили про підозру та порушили кримінальну справу за фактами хуліганства та крадіжки.
Потерпілій жінці 1977 року народження та дитині 2007 року народження надали медичну допомогу.
Нагадаємо, поліція Києва затримала п'яного чоловіка, який з шаблею нападав на людей у Подільському районі столиці. Нападником виявився 49-річний киянин.
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12 08 2018 17:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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