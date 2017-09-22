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На тренувальній базі німецького клубу знайшли бомбу часів Другої світової

На полі "Штутгарта" за весь час були знайдені 34 бомби
На тренувальній базі німецького клубу "Штутгарт" була знайдена бомба часів Другої світової війни.
На тренувальній базі німецького клубу знайшли бомбу часів Другої світової Фото: swr.de

Працівники виявили вибуховий пристрій під час заміни газону на одному з тренувальних полів, інформує "Чемпіонат" з посиланням на Bild.

Прибулі на місце сапери знешкодили снаряд.

"Це досить важка бомба, вагою в 50 кілограмів, з механічним детонатором", - розповіла голова клубу Катя Лампп.

Відзначимо, що в 2009 році під час реконструкції стадіону "Мерседес-Бенц-Арена", на якому виступає "Штутгарт", були знайдені 34 бомби.

Нагадаємо, що в Німеччині евакуювали 70 тисяч жителів Франкфурта через 1,8-тонну бомбу часів Другої світової війни.

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22 09 2017 14:18
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