НОВИНИНа тренувальній базі німецького клубу "Штутгарт" була знайдена бомба часів Другої світової війни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На тренувальній базі німецького клубу знайшли бомбу часів Другої світової
На полі "Штутгарта" за весь час були знайдені 34 бомби
Фото: swr.de
Працівники виявили вибуховий пристрій під час заміни газону на одному з тренувальних полів, інформує "Чемпіонат" з посиланням на Bild.
Прибулі на місце сапери знешкодили снаряд.
"Це досить важка бомба, вагою в 50 кілограмів, з механічним детонатором", - розповіла голова клубу Катя Лампп.
Відзначимо, що в 2009 році під час реконструкції стадіону "Мерседес-Бенц-Арена", на якому виступає "Штутгарт", були знайдені 34 бомби.
Нагадаємо, що в Німеччині евакуювали 70 тисяч жителів Франкфурта через 1,8-тонну бомбу часів Другої світової війни.
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22 09 2017 14:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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