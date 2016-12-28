На третю добу пошуків рятувальники припинили пошуки жертв авіакатастрофи Ту-154 над Чорним морем

Сьогодні рятувальникам вдалося підняти на сушу ще три тіла

На Чорному морі припинили пошукові роботи на місці аварії Ту-154 через шторм.

До вечора 28 грудня в Чорному морі пошукові бригади припинили пошуки жертв і уламків на місці авіакатастрофи Ту-154 через шторм.

Про це Російській службі Бі-Бі-Сі повідомили в МНС.

За підсумками робіт 28 грудня також відомо, що рятувальникам вдалося підняти на сушу ще три тіла, пише ТАСС.

Крім того, в Чорному морі 28 грудня виявили другий чорний ящик авіалайнера.

Нагадаємо, що 25 грудня у Росії після вильоту з Сочі літак Ту-154 з військовим оркестром, військовослужбовцями та журналістами впав у Чорне море.

Рятувальники виявили тіла декількох загиблих в районі катастрофи. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом аварії літака Міноборони.