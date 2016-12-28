На третю добу пошуків рятувальники припинили пошуки жертв авіакатастрофи Ту-154 над Чорним морем
До вечора 28 грудня в Чорному морі пошукові бригади припинили пошуки жертв і уламків на місці авіакатастрофи Ту-154 через шторм.
Про це Російській службі Бі-Бі-Сі повідомили в МНС.
За підсумками робіт 28 грудня також відомо, що рятувальникам вдалося підняти на сушу ще три тіла, пише ТАСС.
Крім того, в Чорному морі 28 грудня виявили другий чорний ящик авіалайнера.
Нагадаємо, що 25 грудня у Росії після вильоту з Сочі літак Ту-154 з військовим оркестром, військовослужбовцями та журналістами впав у Чорне море.
Рятувальники виявили тіла декількох загиблих в районі катастрофи. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом аварії літака Міноборони.
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