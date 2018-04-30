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На Трухановому острові в Києві спалахнула пожежа

Гасіння пожежі ускладнюється тим, що немає проїзду для пожежної техніки
На Трухановому острові в Києві загорілися трава й дерева.
На Трухановому острові в Києві спалахнула пожежа Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Повідомлення про займання в південній частині острова надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління Держслужби України з НС у м. Києві об 11:27 30 квітня.

За інформацією прес-центру, було встановлено, що горить близько 3-х га трав'яного настилу та дерев. Гасіння пожежі ускладнюється тим, що немає проїзду для пожежної техніки.  

До ліквідації пожежі залучено 25 чоловік особового складу, 3 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та пожежний корабель "Відважний".

О 16:47 пожежу на Трухановому острові було локалізовано. Зараз ліквідація займання триває.

Нагадаємо, що в шестиповерховому житлового будинку на вулиці Городецького, 9 у центрі Києва 28 квітня вдень сталася пожежа.

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