На Трухановому острові в Києві спалахнула пожежа
Повідомлення про займання в південній частині острова надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління Держслужби України з НС у м. Києві об 11:27 30 квітня.
За інформацією прес-центру, було встановлено, що горить близько 3-х га трав'яного настилу та дерев. Гасіння пожежі ускладнюється тим, що немає проїзду для пожежної техніки.
До ліквідації пожежі залучено 25 чоловік особового складу, 3 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та пожежний корабель "Відважний".
О 16:47 пожежу на Трухановому острові було локалізовано. Зараз ліквідація займання триває.
Нагадаємо, що в шестиповерховому житлового будинку на вулиці Городецького, 9 у центрі Києва 28 квітня вдень сталася пожежа.
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