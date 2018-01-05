На Трухановому острові в Києві з води виловили гранати, шашки і патрони
На пакунок із небезпечними предметами натрапили випадкові перехожі, які з магнітом шукали затонулі речі. Про це розповіли в поліції Києва.
"Загалом виявлено та вилучено п'ять тротилових шашок, чотири гранати, десять пострілів до підствольного гранатомету, понад 1,5 тисячі набоїв. Правоохоронці отримали повідомлення від чоловіка про те, що він виловив у воді відро та пакунок із патронами та гранатами. На місце події прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група. При огляді речей виявили предмети, схожі на чотири корпуси гранат, запали, п’ять тротилових шашок, десять пострілів для підствольного гранатомета, п’ять магазинів до автомата та понад 1,5 тисячі патронів різного калібру. Усе це відправили для проведення експертизи", – повідомили в поліції.
Матеріали внесені до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Оперативники працюють над встановленням власника вилучених предметів.
Нагадаємо, на Трухановому острові в Києві загорілися трава й дерева.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Як "АвтоЄвроСила" переконувала Уряд відмовитися від підвищення цін на пальне, - ФОТО ВІДЕО
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише"Грязь" – це точно про війну. "Грязь" – це точно про Донбас. А Хаккі – це вдала гра слів. Хаккі перекладається, як "грязь", і це теж про війну. Подвійна інтерпретація, подвійний зміст"
- Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства