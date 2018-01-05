На Трухановому острові в Києві з води виловили гранати, шашки і патрони

У Києві на Трухановому острові виявили схованку з боєприпасами.

На пакунок із небезпечними предметами натрапили випадкові перехожі, які з магнітом шукали затонулі речі. Про це розповіли в поліції Києва.

"Загалом виявлено та вилучено п'ять тротилових шашок, чотири гранати, десять пострілів до підствольного гранатомету, понад 1,5 тисячі набоїв. Правоохоронці отримали повідомлення від чоловіка про те, що він виловив у воді відро та пакунок із патронами та гранатами. На місце події прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група. При огляді речей виявили предмети, схожі на чотири корпуси гранат, запали, п’ять тротилових шашок, десять пострілів для підствольного гранатомета, п’ять магазинів до автомата та понад 1,5 тисячі патронів різного калібру. Усе це відправили для проведення експертизи", – повідомили в поліції.

Матеріали внесені до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Оперативники працюють над встановленням власника вилучених предметів.

Нагадаємо, на Трухановому острові в Києві загорілися трава й дерева.