На Трипільській ТЕС запустили один блок заради Євробачення

Підйом теплоелектростанції з нуля після тривалої зупинки відбувся вперше з моменту введення цієї ТЕС у промислову експлуатацію в 1969 році

Вранці 10 травня на Трипільській тепловій електростанції, зупиненій ще 5 квітня, запустили один енергоблок.

Про це на засіданні міськради міста Українки розповів головний інженер станції Сергій Колесніков.

"Вчора о 6:30 ми ввімкнули другий блок. Імовірно, такий режим буде до 13 числа. Пов'язано це із забезпеченням надійності Київського енерговузла під час проведення Євробачення", - розповів він.

Видання Трипільської ТЕС "Дніпровський енергетик" зазначає, що "підйом теплоелектростанції з нуля" після тривалої зупинки - одна з найскладніших операцій і проводилася вперше з моменту введення цієї ТЕС у промислову експлуатацію в 1969 році.

Трипільська ТЕС розташована на березі Дніпра, за 45 км на південь від Києва, біля села Трипілля. Це найбільший об'єкт енергогенерації на території Київської області. Основним паливом є донецький антрацит, що надходить залізницею. Резервне паливо - газ, мазут. Трипільська ТЕС є єдиним джерелом забезпечення населення міста Українка тепловою енергією для потреб опалення та гарячого водопостачання.

Станція входить до складу державного підприємства "Центренерго".

Нагадаємо, що в Україні зупинилася передостання антрацитна теплова електростанція з тих, що розташовані на підконтрольній території - Слов'янська ТЕС у Миколаївці.

Криворізька теплоелектростанція в Зеленодольську, яка належить холдингу ДТЕК, з 11 квітня припинила роботу для економії вугілля.

5 квітня Придніпровська ТЕС і Трипільська ТЕС припинили виробництво електроенергії з метою економії антрацитового вугілля, 7 квітня - Зміївська ТЕС.