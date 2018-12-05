На церемонію поховання праху Стівена Хокінга можуть потрапити люди з майбутнього
На сайті, де розігруються квитки на подію, у графі "дата народження" можна вибрати будь-яку дату до 31 грудня 2038 року.
Представник фонду Хокінга пояснив: організатори церемонії не можуть виключати, що подорожі в часі можливі, допоки інше не доведено.
Фото: stephenhawkinginterment.com
Сам Хокінг досліджував теоретичну можливість подорожі людей в часі і навіть провів експеримент, запросивши мандрівників у часі на вечірку вже після її завершення. Тоді ніхто так і не прийшов.
Заявки на участь в розіграші запрошень на церемонію прощання з фізиком приймаються до 15 травня 2018 року.
Прах Хокінга поховають 15 червня у Вестмінстерському абатстві поруч з могилами Ісаака Ньютона і Чарльза Дарвіна.
Нагадаємо, Стівен Хокінг помер 14 березня 2018 року на 77 році життя.
В англійському Кембриджі провели церемонію прощання зі вченим.
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