CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа україно-польському кордоні у пунктах пропуску на в'їзд в Україну у зв'язку з наближенням Великодніх свят утворилися багатокілометрові автомобільні черги.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На україно-польському кордоні понад 1000 машин у чергах на в'їзд в Україну
Найбільше машин на пункті пропуску "Ягодин"
Фото: Varta1Facebook
Станом на 11:00 перед пунктом пропуску "Ягодин" зібралися близько 600 авто на в'їзд в Україну, перед пунктами "Шегині" та "Краківець" - приблизно по 300. У бік Польщі черг немає на жодному пункті пропуску, повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.
Прикордонники пояснюють черги на кордоні тим, що значна кількість українців повертаюся на свята додому.
Цього року католики святкуватимуть Великдень 1 квітня, греко-католики і православні - 8 квітня.
Нагадаємо, що 23 березня, на пункті пропуску "Смільниця" у Львівській області прикордонники виявили велику партію незаконно добутого бурштину.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
31 03 2018 17:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Секс-бізнес в Україні: чи потрібна декриміналізація? Секс-бізнес – доволі затабуйована в Україні тема. Говорити про це непопулярно, а часто навіть ризиковано. Секс-робітникам же заявляти про свої права небезпечно. Водночас, секс-індустрія приносить шалені доходи, які в багатьох країнах часто є тіньовими
- "Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті УкраїниНа фоні призначень глави Нацбанку і омбудсмена може здаватись, що голосування за голову та членів Рахункової палати було не надто важливе, однак, саме цей орган повинен зайнятися виявленням корупціонерів та розкрадачів бюджетних коштів. Можна не сумніватися, що за рік до виборів знайшлося чимало охочих "освоїти" державні гроші. Хто контролює палату, той має інформацію про всі фінансові потоки