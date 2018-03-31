На україно-польському кордоні понад 1000 машин у чергах на в'їзд в Україну

На україно-польському кордоні у пунктах пропуску на в'їзд в Україну у зв'язку з наближенням Великодніх свят утворилися багатокілометрові автомобільні черги.

Станом на 11:00 перед пунктом пропуску "Ягодин" зібралися близько 600 авто на в'їзд в Україну, перед пунктами "Шегині" та "Краківець" - приблизно по 300. У бік Польщі черг немає на жодному пункті пропуску, повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Прикордонники пояснюють черги на кордоні тим, що значна кількість українців повертаюся на свята додому.

Цього року католики святкуватимуть Великдень 1 квітня, греко-католики і православні - 8 квітня.

Нагадаємо, що 23 березня, на пункті пропуску "Смільниця" у Львівській області прикордонники виявили велику партію незаконно добутого бурштину.