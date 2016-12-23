"На українській митниці у тіні досі залишаються великі гроші", - Гройсман

Завдяки реформуванню митниці її робота з серпня 2016 року значно покращилась, однак десятки мільярдів гривень й надалі залишаються в тіні.

На українській митниці у тіні досі залишаються великі гроші навіть попри те, що її робота покращилась завдяки реформуванню.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, під час засідання уряду заявив, що робота митниці почала розвиватися у кращому напрямку з серпня поточного року. Зокрема, кожного місяця вона дає перевиконання на понад 2 мільярда гривень платежів, - повідомляє "Укрінформ".

"Але я вважаю, що цього є недостатньо. Я вважаю, що десятки мільярдів гривень залишаються в тіні і завдячуючи тим змінам, які проведені в податковому законодавстві, ми зможемо вивести ці кошти з тіні і змусити всіх працювати на державний бюджет та державу", - наголосив Гройсман.