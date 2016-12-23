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"На українській митниці у тіні досі залишаються великі гроші", - Гройсман

Прем'єр-міністр зазначив, що уряд зможе вивести ці кошти з тіні
Завдяки реформуванню митниці її робота з серпня 2016 року значно покращилась, однак десятки мільярдів гривень й надалі залишаються в тіні.
"На українській митниці у тіні досі залишаються великі гроші", - Гройсман Володимир Гройсман2.Фото:КМУ.

На українській митниці у тіні досі залишаються великі гроші навіть попри те, що її робота покращилась завдяки реформуванню.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман,  під час засідання уряду заявив, що робота митниці почала розвиватися у кращому напрямку з серпня поточного року. Зокрема, кожного місяця вона дає перевиконання на понад 2 мільярда гривень платежів, -  повідомляє "Укрінформ".

"Але я вважаю, що цього є недостатньо. Я вважаю, що десятки мільярдів гривень залишаються в тіні і завдячуючи тим змінам, які проведені в податковому законодавстві, ми зможемо вивести ці кошти з тіні і змусити всіх працювати на державний бюджет та державу", - наголосив Гройсман.

Нагадаємо, раніше Ігор Насалик заявляв, що  боротьба з контрабандою та порушеннями на митниці  приносять до державного бюджету додаткових 40% або 4 мільярди гривень щомісяця.
 
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23 12 2016 12:12
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