На українському кордоні затримали чотирьох іноземців, які намагалися нелегально потрапити до Польщі
"Чотирьох порушників, які намагалися незаконно перетнути державний кордон, затримали сьогодні вночі і вчора прикордонники неподалік українсько-польського кордону", - повідомляють прикордонники.
Першого із затриманих помітив місцевий житель, який і повідомив про порушника прикордонникам.
"Вже незабаром прикордонний наряд, який патрулював неподалік, затримав його в 300 метрах від держкордону. Затриманий виявився громадянином Туреччини", - повідомляє ДПСУ.
Ще трьох виявили співробітники відділу "Смільниця" того ж загону неподалік від Галовки.
"За кілька сотень метрів сміливців, які зважилися через снігові замети подолати українсько-польський кордон, зупинили. Ними виявилися троє громадян Монголії - 2 чоловіки та 1 жінка", - повідомили вони.
На даний момент всі четверо затримані на три доби з метою з'ясування обставин порушення. Відзначається також, що затримані прибули в Україну легально.
Також, на період новорічних свят підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій переходять на посилений режим роботи. Рятувальники будуть проводити посилений моніторинг пожежної обстановки на об'єктах з масовим перебуванням людей.
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