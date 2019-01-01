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На українському кордоні затримали чотирьох іноземців, які намагалися нелегально потрапити до Польщі

Затримані - громадянин Туреччини і троє громадян Монголії
Сьогодні, у вівторок 1 січня, прикордонники Мостиського загону затримали чотирьох іноземців під час спроби незаконно перетнути українсько-польський кордон. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.
На українському кордоні затримали чотирьох іноземців, які намагалися нелегально потрапити до Польщі Фото: dpsu.gov.ua

"Чотирьох порушників, які намагалися незаконно перетнути державний кордон, затримали сьогодні вночі і вчора прикордонники неподалік українсько-польського кордону", - повідомляють прикордонники.

Першого із затриманих помітив місцевий житель, який і повідомив про порушника прикордонникам.

"Вже незабаром прикордонний наряд, який патрулював неподалік, затримав його в 300 метрах від держкордону. Затриманий виявився громадянином Туреччини", - повідомляє ДПСУ.

Ще трьох виявили співробітники відділу "Смільниця" того ж загону неподалік від Галовки.

"За кілька сотень метрів сміливців, які зважилися через снігові замети подолати українсько-польський кордон, зупинили. Ними виявилися троє громадян Монголії - 2 чоловіки та 1 жінка", - повідомили вони.

На даний момент всі четверо затримані на три доби з метою з'ясування обставин порушення. Відзначається також, що затримані прибули в Україну легально.

Також, на період новорічних свят підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій переходять на посилений режим роботи. Рятувальники будуть проводити посилений моніторинг пожежної обстановки на об'єктах з масовим перебуванням людей.

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01 01 2019 16:59
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