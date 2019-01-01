На українському кордоні затримали чотирьох іноземців, які намагалися нелегально потрапити до Польщі

Сьогодні, у вівторок 1 січня, прикордонники Мостиського загону затримали чотирьох іноземців під час спроби незаконно перетнути українсько-польський кордон. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

"Чотирьох порушників, які намагалися незаконно перетнути державний кордон, затримали сьогодні вночі і вчора прикордонники неподалік українсько-польського кордону", - повідомляють прикордонники.

Першого із затриманих помітив місцевий житель, який і повідомив про порушника прикордонникам.

"Вже незабаром прикордонний наряд, який патрулював неподалік, затримав його в 300 метрах від держкордону. Затриманий виявився громадянином Туреччини", - повідомляє ДПСУ.

Ще трьох виявили співробітники відділу "Смільниця" того ж загону неподалік від Галовки.

"За кілька сотень метрів сміливців, які зважилися через снігові замети подолати українсько-польський кордон, зупинили. Ними виявилися троє громадян Монголії - 2 чоловіки та 1 жінка", - повідомили вони.

На даний момент всі четверо затримані на три доби з метою з'ясування обставин порушення. Відзначається також, що затримані прибули в Україну легально.