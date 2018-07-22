На українському курорті Залізний Порт п'яний водій стріляв з пістолета на набережній

У селі Залізний Порт поліція затримала п'яного миколаївця, який їздив по курорту на своєму автомобілі і стріляв з газового пістолета.

Як розповіли в поліції, близько 03:30 на набережній с. Залізний Порт до патруля підійшли стривожені відпочиваючі. Вони розповіли поліцейським, що чули постріли.

"Патруль терміново вирушив у вказаному напрямку. На місці події продавець одного з магазинів розповіла, що невідомий чоловік під’їхав на легковому автомобілі, вийшов з нього, здійснив кілька пострілів у повітря, сів знову в автомобіль і поїхав. При цьому ніхто із громадян не постраждав", – зазначили правоохоронці.

Як повідомив начальник поліцейської станції "Залізний Порт" Микола Невядомський, поліцейські виявили автомобіль неподалік. За кермом перебував у нетверезому стані 37-річний житель м. Миколаїв, який приїхав на відпочинок.

"В ході проведення поверхневого огляду у чоловіка був виявлений газовий пістолет, з якого він стріляв. Зброя офіційно зареєстрована, але поліцейські її на час перевірки вилучили. Попередня правова кваліфікація події – ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України "Хуліганство" (передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років). Також, за керування транспортним засобом у нетверезому стані у відношенні правопорушника був складений адміністративний протокол за ст.130 КУпАП", – наголосили в поліції.

Нагадаємо, в Одесі вночі на розі вулиць Дерибасівська і Преображенська чоловік стріляв по підлітках, які каталися на скейтах.