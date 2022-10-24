На українсько-польському кордоні відкриють ще один пункт пропуску

До кінця року на кордоні з Польщею планують відкрити новий пункт пропуску "Нижанковичі - Мальховіце": новий пункт пропуску передбачатиме рух легкових автомобілів та вантажівок із загальною масою до 3,5 тонн.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"Завершуються роботи з облаштування ділянки дороги Нижанковичі – Дрогобич – Стрий, яка веде до нового пункту пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" на кордоні України та Польщі. Новий пункт пропуску передбачатиме рух легкових автомобілів та вантажівок із загальною масою до 3,5 тонн. Спершу тут буде дозволено перетин кордону порожнім вантажівкам, а згодом пункт пропуску діятиме для інших транспортних засобів та для пішоходів", – пояснили в міністерстві.

"Під час повномасштабного вторгнення одним із пріоритетних напрямів роботи Міністерства інфраструктури стала переорієнтація експортної логістики на західні кордони. У першу чергу йдеться про розширення пропускних спроможностей існуючих пунктів пропуску та будівництво нових. Уже до кінця року плануємо відкрити проїзд для порожніх вантажівок новим пунктом пропуску "Нижанковичі – Мальховіце". Цей проєкт був фактично замороженим із 2007 року. Згодом разом із польськими колегами плануємо відкрити його для всіх видів автотранспорту та пішоходів", – зявив міністр інфрасруктури Олександр Кубраков.

Очікується, що новий пункт пропуску дозволить суттєво розвантажити існуючі пункти та прискорити вантажну та пасажирську логістику на українсько-польському кордоні.

На сьогодні будівництво пункту пропуску фактично завершене, залишається тільки облаштування дорожньої та допоміжної інфраструктури, додали в міністерстві.

Раніше повідомлялось, що в Україні запрацювала конвенція про процедуру спільного транзиту (CCTP) або так званий "митний безвіз".