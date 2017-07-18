На українсько-польському кордоні з'являться нові пункти пропуску

Наразі планується відкриття нових пропускних пунктів на кордоні з Польщею.

"Наразі готується документація для створення нового переходу біля Перемишля, у планах ще один – на півночі Волині", - заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця в інтерв'ю "Європейської правді"

Також посол відзначив необхідність збільшення кількості пунктів пропуску для боротьби з чергами на українсько-польському кордоні. При цьому він навів приклад польсько-німецького кордону часів, коли Польща не входила до ЄС: тоді на кордоні були 48 автомобільно-пішохідних пунктів, а в України з Польщею - 8 пунктів, хоча протяжність кордонів приблизно є однаковою.

За його словами, відкриття нових пунктів пропуску багато залежить від України.

"Для цього потрібна ініціатива уряду або ж облдержадміністрацій західних областей України. До речі – польські східні воєводства дуже зацікавлені в нових пунктах пропуску, оскільки це буде сприяти торгівлі та економічному розвитку прикордонних регіонів", - зазначив Дещиця.

Нагадаємо, 17 липня президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп взяли участь у церемонії відкриття спільного контрольно-пропускного пункту "Кучургани-Первомайськ" на центральній ділянці молдавсько-українського кордону.