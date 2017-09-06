CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПеред контрольно-пропускним пунктом (КПП) "Вишнє-Немецьке-Ужгород" з боку Словаччини утворилась понад кілометрова черга у два ряди з вантажівок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На українсько-словацькому кордоні водії вантажівок стоять у черзі понад 10 годин, - ВІДЕО
Частина людей не витримує та йде на КПП жалітись
Фото: mukachevo.net
Деякі вантажівки стоять в черзі з 01:00 години ночі. Вантажні автомобілі дуже повільно просуваються через українську сторону кордону. Частина людей не витримує та йде на КПП жалітись, повідомляє Мukachevo.net з посиланням на водіїв.
Видання також інформує, що найближчичм часом на КПП Ужгород - В.Нємецьке відбудеться зустріч двох президентів, України та Словаччини. Що цікаво, ця зустрій відбудеться саме на вантажному терміналі.
Фото: mukachevo.net
Нагадаємо, що українці та іноземці відтепер можуть дивитися завантаженість пунктів пропусків на українському кордоні на сайті Державної фіскальної служби.
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09 06 2017 20:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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