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На українсько-словацькому кордоні водії вантажівок стоять у черзі понад 10 годин, - ВІДЕО

Частина людей не витримує та йде на КПП жалітись
Перед контрольно-пропускним пунктом (КПП) "Вишнє-Немецьке-Ужгород" з боку Словаччини утворилась понад кілометрова черга у два ряди з вантажівок.
На українсько-словацькому кордоні водії вантажівок стоять у черзі понад 10 годин, - ВІДЕО Фото: mukachevo.net

Деякі вантажівки стоять в черзі з 01:00 години ночі. Вантажні автомобілі дуже повільно просуваються через українську сторону кордону. Частина людей не витримує та йде на КПП жалітись, повідомляє Мukachevo.net з посиланням на водіїв.

Видання також інформує, що найближчичм часом на КПП Ужгород - В.Нємецьке відбудеться зустріч двох президентів, України та Словаччини. Що цікаво, ця зустрій відбудеться саме на вантажному терміналі.


Фото: mukachevo.net

Нагадаємо, що українці та іноземці відтепер можуть дивитися завантаженість пунктів пропусків на українському кордоні на сайті Державної фіскальної служби.

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09 06 2017 20:38
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