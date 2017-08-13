На українсько-словацькому кордоні затримали 24 в'єтнамців-нелегалів, яких віз словак

Аби ліквідувати діяльність каналу правоохоронці по обидва боки кордону спланували відповідні заходи по цій групі

Словацькі полісмени передали закарпатським прикордонникам нелегалів, яких затримали 11 серпня неподалік словацького прикордонного села Подгородь.

24 в'єтнамців-нелегалів затримали у авто за 10 км від українсько-словацького кордону між КПП "Ужгород – В.Нємецьке" та "М.Березний – Убля". За кермом авто був громадянин Словаччини, првідомляє Мukachevo.net.

Згідно з законодавством Словаччини нелегали будуть депортовані, судячи з усього в Україну, звідки вони й потрапили в ЄС

Згодом стало відомо, що спільна грпупа правоохоронців України та Словаччини проводять подальші слідчі дії для викриття всіх організаторів каналу та їх спільників.

Аби ліквідувати діяльність каналу правоохоронці по обидва боки кордону спланували відповідні заходи по цій групі.

"Після накопичення мігрантів неподалік кордону організатори неодноразово змінювали день та напрямок, де мало відбутися порушення кордон. Все це вони робили, аби правоохоронці не змогли відстежити маршрут незаконної подорожі. Проте це злочинцям не вдалося і за спільним задумом правоохоронців двох країн групу з 24 громадян В’єтнаму затримали прикордонниками Словаччини безпосередньо після перетину українсько-словацького кордону", - кажуть у відомстві.

Відзначимо, що останнім часом на Закарпатті побільшало нелегалів. Зокрема, за словами місцевих жителів, дехто навіть здає в оренду помешкання для нелегалів. З України нелегали вже прямують до країн ЄС, оскільки саме з нашого боку їм виявилося легше незаконно перетнути кордон.

Нагадаємо, що співробітники Держприкордонслужби України в першому півріччі 2017 року затримали 1059 нелегальних мігрантів.