В Україні стануть обов'язковими велодоріжки

Оновлена ДБН вже опублікована і вступить в силу з 1 вересня 2018 року

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства вводить обов'язкове проектування велосипедних доріжок і смуг при новому будівництві та реконструкції доріг.

За словами чиновника, відповідна норма міститься в новій ДБН В.2.3-5: 2018 "Вулиці та дороги населених пунктів".

"У всіх цивілізованих країнах Європи і світу велосипеди є чудовою альтернативою громадському транспорту або авто... У нас можливо теж багато хто хотів би так їздити на роботу, але через відсутність організованого велосипедного руху, окремих велодоріжок і смуг, це не тільки незручно, але й небезпечно", - повідомив заступник міністра Лев Парцхаладзе.

"Тому в новій ДБН по вулицях і дорогах ми ввели обов'язкове проектування велодоріжок і смуг на дорогах і прописали чіткі вимоги щодо їх облаштування та параметрів", - повідомив Парцхаладзе.

Так, згідно з новими ДБН, велосипедні доріжки та велосипедні смуги слід облаштовувати на територіях житлових і промислових районів, комунально-складських зон, на магістральних вулицях безперервного та регульованого руху, вулицях місцевого значення, селищних та сільських дорогах, що забезпечують під'їзд велосипедистів до житлових, громадських будинків, промислових підприємств, об'єктів масового відвідування, відкритих автостоянок і гаражів.

При цьому велосмуги повинні проектуватися тільки для одностороннього руху, велодоріжки повинні бути переважно односторонніми по обидва боки вулиці. При наявності забудови з одного боку вулиці слід облаштовувати велодоріжку двостороннього руху на забудованому боці. При наявності велоруху на вулицях з одностороннім рухом його слід передбачати в обох напрямках, в тому числі, з використанням зустрічної велосмуги. Залежно від категорій вулиць і доріг визначаються відповідні форми організації велосипедного руху в населених пунктах, а також визначається мінімальна ширина велосипедних смуг і доріжок при новому будівництві або реконструкції (від 1,5 до 3 метрів). Оновлена ДБН вже опублікована і вступить в силу з 1 вересня 2018 року.

Нагадаємо, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства вводить нову норму до Державних будівельних норм щодо ширини смуг руху в містах і селах з метою впровадження європейських стандартів безпеки на дорогах.