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На українських військових в "Лефортово" ймовірно чинять тиск, - адвокат

Захист заарештованих українських військових досі не зміг дізнатися у слідчого управління ФСБ ім'я слідчого, який веде справу
Захист українських військовополонених моряків допускає, що на них чинять тиск, оскільки до них не пускають адвокатів.
На українських військових в "Лефортово" ймовірно чинять тиск, - адвокат Фото: Крым.Реалии

Про це заявив адвокат Микола Полозов, який координує роботу захисту, пише "Радіо Свобода".

Захист заарештованих українських військових досі не зміг дізнатися у слідчого управління ФСБ ім'я слідчого, який веде справу і який повинен дозволити допуск адвокатів до підзахисних у московському ізоляторі "Лефортово".

Ще троє поранених українських військових міститься в лікарні ізолятора "Матроська тиша". За словами уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денисової, "вони вже можуть самостійно пересуватися по палаті".

"Я не виключаю, що на військовополонених чиниться психологічний тиск слідством, для чого адвокатам чиняться перешкоди для відвідування своїх підзахисних", - зазначив Полозов.

Нагадаємо, що до московського СІЗО "Лефортове" доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матросской тишины". 

Раніше, Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Додамо, що Україна передала усім міжнародним партнерам позицію про те, що захоплені росіянами біля Керченської протоки українські моряки є військовополоненими, і знаходяться під захистом Женевської конвенції 1949 року.

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04 12 2018 08:40
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