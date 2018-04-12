На українських військових в "Лефортово" ймовірно чинять тиск, - адвокат
Про це заявив адвокат Микола Полозов, який координує роботу захисту, пише "Радіо Свобода".
Захист заарештованих українських військових досі не зміг дізнатися у слідчого управління ФСБ ім'я слідчого, який веде справу і який повинен дозволити допуск адвокатів до підзахисних у московському ізоляторі "Лефортово".
Ще троє поранених українських військових міститься в лікарні ізолятора "Матроська тиша". За словами уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денисової, "вони вже можуть самостійно пересуватися по палаті".
"Я не виключаю, що на військовополонених чиниться психологічний тиск слідством, для чого адвокатам чиняться перешкоди для відвідування своїх підзахисних", - зазначив Полозов.
Нагадаємо, що до московського СІЗО "Лефортове" доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матросской тишины".
Раніше, Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.
Додамо, що Україна передала усім міжнародним партнерам позицію про те, що захоплені росіянами біля Керченської протоки українські моряки є військовополоненими, і знаходяться під захистом Женевської конвенції 1949 року.
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