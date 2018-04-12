На українських військових в "Лефортово" ймовірно чинять тиск, - адвокат

Захист заарештованих українських військових досі не зміг дізнатися у слідчого управління ФСБ ім'я слідчого, який веде справу

Захист українських військовополонених моряків допускає, що на них чинять тиск, оскільки до них не пускають адвокатів.

Про це заявив адвокат Микола Полозов, який координує роботу захисту, пише "Радіо Свобода".

Захист заарештованих українських військових досі не зміг дізнатися у слідчого управління ФСБ ім'я слідчого, який веде справу і який повинен дозволити допуск адвокатів до підзахисних у московському ізоляторі "Лефортово".

Ще троє поранених українських військових міститься в лікарні ізолятора "Матроська тиша". За словами уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денисової, "вони вже можуть самостійно пересуватися по палаті".

"Я не виключаю, що на військовополонених чиниться психологічний тиск слідством, для чого адвокатам чиняться перешкоди для відвідування своїх підзахисних", - зазначив Полозов.

Нагадаємо, що до московського СІЗО "Лефортове" доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матросской тишины".

Раніше, Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Додамо, що Україна передала усім міжнародним партнерам позицію про те, що захоплені росіянами біля Керченської протоки українські моряки є військовополоненими, і знаходяться під захистом Женевської конвенції 1949 року.