На Україну припало більше 75% випадків заражень вірусом Petya, - ESET

На Росію припало лише 0,8%.

Більшість випадків зараження комп’ютерів вірусом-шифрувальником Petya припало на Україну.

Про це свідчать дані компанії ESET, яка займається розробкою антивірусного програмного забезпечення.

За даними компанії, на Україну припало 75,2% заражень від загального числа в світі. На Німеччину - 9%, на Польщу - 5,8%. На Росію припало лише 0,8%.

Як відомо, 27 червня комп’ютерні мережі низки українських підприємств та установ зазнали масштабної кібератаки з 14 години за київським часом. Хакерські атаки здійснюють за допомогою вірусу Petya.А, який використовує недоліки операційних систем і шифрує файли.

У середу, 28 червня, сайт Кабміну повідомив, що масштабна кібератака на корпоративні мережі і мережі органів влади, яка відбулася 27 червня, зупинена.

Антивірусна компанія Symantec знайшла спосіб зупинити поширення вірусу Petya, від якого 27 червня постраждала Україна та інші країни світу.