На умови не скаржаться: Москалькова відвідала поранених українських моряків у московському СІЗО

Про характер поранень в повідомленні не вказується

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова повідомила, що відвідала трьох поранених українських моряків, які знаходяться в медичній частині СІЗО Матроська тиша в Москві.

"... Відвідала українських моряків Артеменка, Сороку і Ейдера. Понад дві години розмовляла з ними про умови утримання та стан їх здоров'я", - повідомила Москалькова на своїй сторінці в Instagram.

За словами омбудсмена, пораненим "надається уся необхідна медична допомога, вони забезпечені необхідними препаратами, медики оцінюють отримані ними травми як поранення легкого ступеня тяжкості, лікування вже дає позитивну динаміку".

"На умови утримання скарг не надходило, вони містяться у медичній частині, в просторих, чистих камерах з великими вікнами", - зазначила Москалькова.

За її словами, морякам забезпечено посилене харчування, вони можуть відкрити рахунки і купувати додаткові продукти. Вона також зазначила, що моряки мають доступ до бібліотеки, кожен з них вже переписується електронною поштою з рідними і близькими.

Про характер поранень в повідомленні не вказується.

Більш детальну інформаціію про стан здоров'я і умовях утримання моряків ВМС України Москалькова пообіцяла опублікувати на своєму сайті пізніше.

Нагадаємо, що до московського СІЗО "Лефортове" доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матросской тишины".

Раніше, Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Додамо, що Україна передала усім міжнародним партнерам позицію про те, що захоплені росіянами біля Керченської протоки українські моряки є військовополоненими, і знаходяться під захистом Женевської конвенції 1949 року.