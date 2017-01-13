На уряд Нідерландів подали в суд через Угоду про асоціацію з Україною
Лідер руху Тьєррі Боде прагне, щоб судді зупинили спроби уряду щодо ратифікації Угоди з Україною.
Про це повідомляє Dutchnews.nl.
Члени руху стверджують, що закон про консультативний референдум передбачає, що після того, як відбулося голосування, результати повинні бути схвалені якомога швидше, або проігноровані.
Однак замість цього уряд почав переговори в ЄС та з політичними партіями всередині країни щодо подальших кроків.
На думку членів руху "Форум за демократію", це є порушенням чинного законодавства.
"Немає місця для жодних поправок, в даній ситуації компроміс неможливий", - сказав він.
Нагадаємо, що уряд Нідерландів погодив документи на ратифікацію Угоди про асоціацію України з Європейський союзом.
Голова представництва України при ЄС Микола Точицький заявляє, що на засіданні Ради асоціації Україна-ЄС очікується підписання близько десяти угод.
Відзначимо, що Нідерланди вимагатимуть від ЄС гарантій про те, що Угода про асоціацію з Україною не міститиме додаткових зобов'язань безпекового або фінансового характеру.
Раніше Нідерланди пригрозили відмовитися від ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС, наполягаючи на тому, щоб Угода не давала Україні оборонних гарантій і не була кроком до членства в ЄС.
Також стало відомо, що Уряд Нідерландів внесе на розгляд верхньої палати парламенту (Сенату) для ратифікації Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом після 15 березня 2017 року.
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