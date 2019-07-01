CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа узбережжя австралійського штату Квінсленд море винесло велику кількість медуз (фізалій). За кілька днів вони вжалили понад 2 600 людей - влада закрила популярні пляжі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На узбережжя Австралії винесло медуз: за вихідні вони вжалили понад 2 тисячі людей
Найбільше укусів зафіксували на Золотому узбережжі та Узбережжі Сонячного Світла
Фото: geograf.info
На берег медуз виштовхали сильні вітри. Найбільше укусів зафіксували на Золотому узбережжі та Узбережжі Сонячного Світла, повідомляє "Громадське".
За даними місцевих рятувальників, понад 2 600 людей лише за вихідні звернулися за медичною допомогою після укусів.
А за минулий тиждень у штаті зафіксували близько 13 тисяч укусів медуз - це втричі більше, ніж упродовж аналогічного періоду минулоріч.
Укуси фізалій є болючими, проте не становлять загрози для життя. Колонії медуз схожі на сині мішки завдовжки до 15 сантиметрів. Вони жалять людей як у воді, так і на піску.
Нагадаємо, що в Австралії поліцейські приїхали на виклик через чоловіка, який кричав на павука
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07 01 2019 22:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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