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На узбережжя Австралії винесло медуз: за вихідні вони вжалили понад 2 тисячі людей

Найбільше укусів зафіксували на Золотому узбережжі та Узбережжі Сонячного Світла
На узбережжя австралійського штату Квінсленд море винесло велику кількість медуз (фізалій). За кілька днів вони вжалили понад 2 600 людей - влада закрила популярні пляжі.
На узбережжя Австралії винесло медуз: за вихідні вони вжалили понад 2 тисячі людей Фото: geograf.info

На берег медуз виштовхали сильні вітри. Найбільше укусів зафіксували на Золотому узбережжі та Узбережжі Сонячного Світла, повідомляє "Громадське".

За даними місцевих рятувальників, понад 2 600 людей лише за вихідні звернулися за медичною допомогою після укусів.

А за минулий тиждень у штаті зафіксували близько 13 тисяч укусів медуз - це втричі більше, ніж упродовж аналогічного періоду минулоріч.

Укуси фізалій є болючими, проте не становлять загрози для життя. Колонії медуз схожі на сині мішки завдовжки до 15 сантиметрів. Вони жалять людей як у воді, так і на піску.

Нагадаємо, що в Австралії поліцейські приїхали на виклик через чоловіка, який кричав на павука

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07 01 2019 22:29
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