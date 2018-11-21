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На узбережжя Одещини винесло баржу з великою кількістю цигарок

Правоохоронці підозрюють контрабанду
До узбережжя Чорноморська Одеської області прибило баржу з великою партією цигарок.
На узбережжя Одещини винесло баржу з великою кількістю цигарок Фото: dpsu.gov.ua

Як повідомили у Державній прикордонній службі України, у вівторок, 20 листопада, вранці через загальний канал безпеки на морі прикордонні пости технічного спостереження та морський координаційно-рятувальний центр отримали сигнал SOS.

Прикордонники встановили, що в районі Тендрівської коси, приблизно за 9 миль від берега, потерпає буксир "Паралель", який прямував у Скадовськ із баржею. Екіпаж виявив пошкодження корпусу, внаслідок чого до моторного відсіку почала потрапляти вода. До моменту прибуття двох пошуково-рятувальних катерів з Чорноморська та катера Морської охорони Держприкордонслужби з Очакова, екіпаж з 4 людей підібрало судно закордонного прямування, яке проходило поруч, та  доставило до порту Очаків.

Штормом  буксир "Паралель" віднесло до берега поблизу мису Ланжерон, а баржу – до населеного пункту Чорноморськ. Зараз судна під наглядом прикордонних нарядів.

"За наявною інформацією буксир з баржою здійснювали каботажний перехід з порту Гола Пристань до порту Скадовськ. Для з'ясування всіх обставин та перевірки плавзасобів прикордонники поінформували органи СБУ та прокуратури. Після прибуття слідчих, співробітники Держприкордонслужби спільно з представниками СБУ в рамках кримінального провадження за статтею 201 КК України (переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинене в особливо великих розмірах, – ред.) провели попередній огляд баржі, під час якого було виявлено вантаж з тютюновими виробами різних марок. Наразі спільними діями правоохоронці з'ясовують походження даного вантажу, загальна кількість якого буде встановлена після повного розвантаження плавзасобу", – заявили в Держприкордонслужбі.

Як повідомляє "Укрінформ", виявлена на борту рекордна партія цигарок не містить акцизних марок. Усі написи на пачках англійською мовою. Частина товару марки Marble з позначками виробництва Швейцарії. Встановлено, що буксир з баржею не проходили митне чи прикордонне оформлення при виході з Голої Пристані – нібито мали здійснити перехід з одного порту Херсонської області до іншого. Однак деякі есксперти не виключають, що партію цигарок транспортували в напрямку кордону однієї з держав ЄС, розташованих на Чорному морі. На це також може вказувати Ізмаїльський порт приписки буксира "Паралель", який не призначений для плавання у відкритому морі.


Фото: dpsu.gov.ua


Фото: dpsu.gov.ua


Фото: dpsu.gov.ua

Нагадаємо, співробітники Закарпатської митниці ДФС затримали на митному посту "Лужанка" чоловіка з 1530 пачками цигарок.

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21 11 2018 21:20
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