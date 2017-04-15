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На Великдень в Україні обіцяють дощову погоду

Лише в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях істотні опади малоймовірні
У неділю, 16 квітня, погоду в Україні здебільшого формуватимуть вологі та нестійкі повітряні маси.
На Великдень в Україні обіцяють дощову погоду Фото: yuga.ru

Про це повідомляє Gismeteo.

На переважній частині території країни очікуються опади у вигляді короткочасних та помірних дощів, в Сумській області пройдуть сильні зливи. Лише в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях істотні опади малоймовірні.

Температура повітря вночі становитиме +4 +8 °С, максимально вдень +10 +15 °С, на півдні та сході повітря місцями прогріється до +17 °С.

У Києві в неділю буде хмарно з проясненнями, вдень та увечері прогнозується невеликий дощ. Термометри протягом доби покажуть +7 +13 °С.

17 квітня в західних, переважній частині північних, Київській та Вінницькій областях на поверхні прогнозуються заморозки від - 5 до 0 °С.

Нагадаємо, в аеропорту Бориспіль вже приземлився літак, яким представники УПЦ КП привезли Благодатний вогонь із Єрусалима.

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15 04 2017 21:40
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