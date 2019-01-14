На верфі в Миколаєві горіло судно

Причиною загоряння стало порушення пожежної безпеки під час газозварювальних робіт

У Миколаєві сталася пожежа на судні, яке перебуває на ремонті на суднобудівельному заводі Smart Maritime Group.

14 січня о 15:28 майстер цеху №16 повідомив рятувальників про пожежу буксира на стапелі на території Миколаївської верфі. Прибулі пожежні відділення побачили щільне задимлення машинного відділення. За попередніми даними, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки під час проведення газозварювальних робіт, повідомила прес-служба Головного управління ДСНС у Миколаївській області.

О 15:55 пожежу вдалося локалізувати на орієнтовній площі 15 квадратних метрів. Усього до гасіння залучили 4 одиниці техніки та 16 працівників особового складу Головного управління.

На цьому підприємстві скорочена і не функціонує об'єктова пожежна частина, завдяки якій у подібному випадку пожежу на початковій стадії можна було ліквідувати в найкоротший термін.