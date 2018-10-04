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На весілля принца Гаррі не запросять політиків: не приїдуть Тереза Мей, Обама і Трамп

Гаррі є лише п’ятим у черзі претендентів на трон
Принц Гаррі та його наречена Меган Маркл вирішили не запрошувати на весілля політиків.
На весілля принца Гаррі не запросять політиків: не приїдуть Тереза Мей, Обама і Трамп Фото: twitter.com/KensingtonRoyal

Таке рішення пов’язане з малими розмірами церкви для церемонії та тим, що Гаррі є лише п’ятим у черзі претендентів на трон, - повідомляє ВВС.

Відсутність офіційного "списку політиків" означає, що на церемонії не будуть присутні прем’єрка Британії Тереза Мей, друзі Гаррі Барак та Мішель Обама, а також нинішній президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, весілля британського принца Гаррі та американської акторки Меган Маркл відбудеться 19 травня 2018 року.
 

 

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10 04 2018 17:46
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