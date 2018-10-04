CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПринц Гаррі та його наречена Меган Маркл вирішили не запрошувати на весілля політиків.
Нагадаємо, весілля британського принца Гаррі та американської акторки Меган Маркл відбудеться 19 травня 2018 року.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На весілля принца Гаррі не запросять політиків: не приїдуть Тереза Мей, Обама і Трамп
Гаррі є лише п’ятим у черзі претендентів на трон
Фото: twitter.com/KensingtonRoyal
Таке рішення пов’язане з малими розмірами церкви для церемонії та тим, що Гаррі є лише п’ятим у черзі претендентів на трон, - повідомляє ВВС.
Відсутність офіційного "списку політиків" означає, що на церемонії не будуть присутні прем’єрка Британії Тереза Мей, друзі Гаррі Барак та Мішель Обама, а також нинішній президент США Дональд Трамп.
Нагадаємо, весілля британського принца Гаррі та американської акторки Меган Маркл відбудеться 19 травня 2018 року.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
10 04 2018 17:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Кандидат от района Солнцево. Что связывает Трампа с российскими ОПГДональд Трамп, в отношении которого продолжается расследование о сговоре с Кремлем, пытался выйти на российский рынок через Солнцевскую преступную группировку, а его контакты с российской организованной преступностью намного шире, чем предполагалось ранее
- Об коррупционной солидарности