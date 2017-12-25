На В'єтнам насувається тайфун: евакуюють близько мільйона людей
Національний комітет з питань ліквідації наслідків катастрофи країни повідомив, що більше 70 тис. людей вже вивезли з низинних районів, пише BBC.
Стихія, яка прийшла з Південно-Китайського моря, вже вбила 230 людей, 75 тис. залишились без домівок на Філіппінах. 100 людей досі розшукують.
Фото: alamy.com
На острові Мінданао зруйновані або заблоковані через зсуви ґрунту дороги і мости.
Фото: epa.eu
За необхідності у В'єтнамі збираються закривати нафтові вишки, рибацьким човнам забороняють виходити в море.
Понеділок – це робочий день у В'єтнамі, на відміну від переважно християнських Філіппін, які стихія накрила перед Різдвом.
Нагадаємо, в листопаді тропічний шторм "Дамрі" забрав життя 27 осіб у В'єтнамі, ще 22-х людей вважають зниклими безвісті.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У сутичках під Жовтневим палацом постраждали 60 нацгвардійців, – ФОТО ВІДЕО
- ФОТО "Ми - не нація злодіїв": тисячі румунів протестують проти корупції, - ФОТОРЕПОРТАЖ (відео)
- ВІДЕО Як Швеція досягнула утилізації 99% сміття та імпортує його з інших країн, - ІНФОГРАФІКА (відео)
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа