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На В'єтнам насувається тайфун: евакуюють близько мільйона людей

Стихія, яка прийшла з Південно-Китайського моря, вже вбила 230 людей, 75 тисяч залишились без домівок на Філіппінах
Близько мільйона людей евакуюватимуть на півдні В'єтнаму, де має пройти руйнівний тайфун Тембін.
На В Фото: reuters.com

Національний комітет з питань ліквідації наслідків катастрофи країни повідомив, що більше 70 тис. людей вже вивезли з низинних районів, пише BBC.

Стихія, яка прийшла з Південно-Китайського моря, вже вбила 230 людей, 75 тис. залишились без домівок на Філіппінах. 100 людей досі розшукують.


Фото: alamy.com

На острові Мінданао зруйновані або заблоковані через зсуви ґрунту дороги і мости.


Фото: epa.eu

За необхідності у В'єтнамі збираються закривати нафтові вишки, рибацьким човнам забороняють виходити в море.

Понеділок – це робочий день у В'єтнамі, на відміну від переважно християнських Філіппін, які стихія накрила перед Різдвом.

Нагадаємо, в листопаді тропічний шторм "Дамрі" забрав життя 27 осіб у В'єтнамі, ще 22-х людей вважають зниклими безвісті.

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25 12 2017 19:40
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