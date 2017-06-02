На Вінниччині 77-річний дідусь довів у суді, що живий

На Вінниччині 77-річний дідусь через дії свого сина був змушений доводити у суді, що живий.

На Вінниччині 77-річний дідусь дізнався від соціальних служб, що помер. Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Два місяці тому йому перестали нараховувати пенсію та позбавили субсидії - на підставі судової ухвали, що чоловіка вже немає в живих.

Пенсіонер підозрює, що це справа рук рідного сина. Мовляв, заради шматка землі, той довів у суді, що його батько помер.