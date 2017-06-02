CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Вінниччині 77-річний дідусь через дії свого сина був змушений доводити у суді, що живий.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Вінниччині 77-річний дідусь довів у суді, що живий
Причиною такої юридичної колізії стали "діяння" його сина
Фото: з вільних джерел
На Вінниччині 77-річний дідусь дізнався від соціальних служб, що помер. Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Два місяці тому йому перестали нараховувати пенсію та позбавили субсидії - на підставі судової ухвали, що чоловіка вже немає в живих.
Пенсіонер підозрює, що це справа рук рідного сина. Мовляв, заради шматка землі, той довів у суді, що його батько помер.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
06 02 2017 21:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
No articles
влажность:
давление:
ветер: