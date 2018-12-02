На Вінниччині через цигарку чоловік згорів у автомобілі, – ФОТО

11 лютого в селі Мочулка Вінницької області в салоні палаючого авто знайшли мертвим його власника. Попередньо встановлено, що машина загорілася внаслідок необережного поводження з цигаркою.

Як розповів начальник районної поліції Віктор Пірус, близько 5:00 до поліції надійшло повідомлення, що у селі Велика Мочулка на вулиці Лісовій горить автомобіль. Коли рятувальники загасили пожежу, в салоні машини знайшли мертвим її власника – 55-річного жителя Черкаської області.

"Опитавши свідків, слідчо-оперативною групою на місті події було встановлено, що у Теплицький район потерпілий приїхав до товаришів. Напередодні трагедії вони разом розпивали спиртні напої. Попередньо, пожежа виникла внаслідок паління цигарки загиблим у салоні автомобіля. Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство). Слідством призначено проведення ряду експертиз, за результатами яких буде встановлена причина загорання машини та смерті потерпілого", – зазначили в поліції.



Фото: vn.npu.gov.ua



Фото: vn.npu.gov.ua

Нагадаємо, в Україні за перший місяць 2018 року під час пожеж загинули 311 і постраждали 165 людей.