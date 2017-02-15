На Вінниччині "кіборга" засуджено на три роки за прапор України

У Вінницькій області двічі пораненого захисника ДАП Миколу Лаврика засуджено за крадіжку державного прапора.

За словами Лаврика, брудний і пом'ятий, наче ганчірка, прапор висів на вигнутій трубі на в'їзді в село Бандишівку. "Кіборг" каже, що зняв його, тому що на власні очі бачив, як у Донецькому аеропорту хлопці вмирають за прапор, - , повідомляє ТСН.

"Якось усередині все перевернулося, коли побачив. Я його і забрав. Прапор України не повинен у такому стані бути. Якщо він пошарпаний, брудний - отже, він їм не потрібен. Я його забрав додому, почистив, виправ і залишив у себе", - розповів він.

Наступного дня сільський голова заявив про крадіжку на суму, що підпадає під статтю. У поліцію він надав довідку про те, що державний прапор перебував на балансі і коштував 300 гривень.

Суд постановив покарати атошника трьома роками позбавлення волі, хоча адвокати доводили, що прапор насправді дешевший і під статтю не підпадає.

До послуг юриста "кіборг" удався лише після того, як почув безглуздий вирок і зрозумів потребу в апеляції. Під час роботи адвокат з'ясував чимало цікавого, зокрема і те, що насправді прапор за нібито 300 грн на балансі сільради не перебував.

У поліції і прокуратурі перепросили за дії своїх підлеглих і обіцяють провести службові розслідування.

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