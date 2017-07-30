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На Вінниччині митник погорів на хабарі у 20 тис грн

Йому загрожує тюремне ув'язнення терміном від п'яти до 10 років
Прокуратурою Вінницької області викрито та затримано митника під час отримання 20 тисяч грн неправомірної вигоди.
На Вінниччині митник погорів на хабарі у 20 тис грн Фото: mvs.gov.ua

29 липня о 19.00 затримано на місці події головного державного інспектора одного з митних постів Вінницької митниці головного управління ДФС у Вінницькій області, який вимагав та отримав від особи неправомірну вигоду в сумі 20 тисяч грн, за безперешкодне переміщення без митного оформлення товарів комерційного призначення в понад встановлену вагу і кількість.

Слідчими та процесуальними керівниками вручено затриманому повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та готуються клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і клопотання про відсторонення від посади. Про це повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

За вчинене кримінальне правопорушення передбачене покарання у виді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 24 липня прокуратура Волинської області спільно з поліцією та Службою безпеки України затримала чоловіка, який намагався за 5 тис. доларів "вирішити" кримінальну справу щодо незаконно видобутого бурштину.

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30 07 2017 15:43
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