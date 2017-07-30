На Вінниччині митник погорів на хабарі у 20 тис грн

Йому загрожує тюремне ув'язнення терміном від п'яти до 10 років

Прокуратурою Вінницької області викрито та затримано митника під час отримання 20 тисяч грн неправомірної вигоди.

29 липня о 19.00 затримано на місці події головного державного інспектора одного з митних постів Вінницької митниці головного управління ДФС у Вінницькій області, який вимагав та отримав від особи неправомірну вигоду в сумі 20 тисяч грн, за безперешкодне переміщення без митного оформлення товарів комерційного призначення в понад встановлену вагу і кількість.

Слідчими та процесуальними керівниками вручено затриманому повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та готуються клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і клопотання про відсторонення від посади. Про це повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

За вчинене кримінальне правопорушення передбачене покарання у виді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 24 липня прокуратура Волинської області спільно з поліцією та Службою безпеки України затримала чоловіка, який намагався за 5 тис. доларів "вирішити" кримінальну справу щодо незаконно видобутого бурштину.